14:05 13.06.2022 (обновлено: 15:29 13.06.2022)
СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта
Japan Today: ситуация на Украине заставила Японию отказаться от риса
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Японские фермеры планируют сократить производство риса и переключиться на выращивание пшеницы и сои, сообщает газета Japan Today со ссылкой на правительственный опрос.
"Фермеры переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут", — заявил представитель министерства, отметив высокий спрос на эти культуры в Японии.
По информации издания, из 37 из 47 префектур страны сократят посевные площади под рис.
Отмечается, что сейчас 80 процентов пшеницы и 90 процентов сои, необходимых для удовлетворения потребностей японцев, импортируются и цены на них резко выросли из-за украинского кризиса.
Спрос и цена на рис в Японии, напротив, имеет тенденцию к снижению с 1962 года по мере диверсификации образа жизни и сокращения населения, говорится в публикации.
В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам с Украины на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: ВСУ подожгли зерно в Мариупольском порту, а также заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Как подчеркнул Владимир Путин, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия ему никак не препятствует. Он призвал Киев разминировать порты, чтобы корабли с продовольствием могли выходить оттуда без всяких проблем. ООН, Россия и Турция ведут переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морским путем.