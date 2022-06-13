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СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта - РИА Новости, 13.06.2022
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СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта
СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта - РИА Новости, 13.06.2022
СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта
Японские фермеры планируют сократить производство риса и переключиться на выращивание пшеницы и сои, сообщает газета Japan Today со ссылкой на правительственный РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:05
2022-06-13T15:29
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
япония
украина
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Японские фермеры планируют сократить производство риса и переключиться на выращивание пшеницы и сои, сообщает газета Japan Today со ссылкой на правительственный опрос.По информации издания, из 37 из 47 префектур страны сократят посевные площади под рис.Отмечается, что сейчас 80 процентов пшеницы и 90 процентов сои, необходимых для удовлетворения потребностей японцев, импортируются и цены на них резко выросли из-за украинского кризиса.Спрос и цена на рис в Японии, напротив, имеет тенденцию к снижению с 1962 года по мере диверсификации образа жизни и сокращения населения, говорится в публикации.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам с Украины на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: ВСУ подожгли зерно в Мариупольском порту, а также заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Как подчеркнул Владимир Путин, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия ему никак не препятствует. Он призвал Киев разминировать порты, чтобы корабли с продовольствием могли выходить оттуда без всяких проблем. ООН, Россия и Турция ведут переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морским путем.
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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, япония, украина, оон, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:05 13.06.2022 (обновлено: 15:29 13.06.2022)
 
СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта

Japan Today: ситуация на Украине заставила Японию отказаться от риса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Японские фермеры планируют сократить производство риса и переключиться на выращивание пшеницы и сои, сообщает газета Japan Today со ссылкой на правительственный опрос.

"Фермеры переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут", — заявил представитель министерства, отметив высокий спрос на эти культуры в Японии.

По информации издания, из 37 из 47 префектур страны сократят посевные площади под рис.
Отмечается, что сейчас 80 процентов пшеницы и 90 процентов сои, необходимых для удовлетворения потребностей японцев, импортируются и цены на них резко выросли из-за украинского кризиса.
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В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам с Украины на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: ВСУ подожгли зерно в Мариупольском порту, а также заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Как подчеркнул Владимир Путин, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия ему никак не препятствует. Он призвал Киев разминировать порты, чтобы корабли с продовольствием могли выходить оттуда без всяких проблем. ООН, Россия и Турция ведут переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морским путем.
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