https://ria.ru/20220613/pshenitsa-1795026335.html

СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта

СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта - РИА Новости, 13.06.2022

СМИ: ситуация на Украине лишила японцев главного продукта

Японские фермеры планируют сократить производство риса и переключиться на выращивание пшеницы и сои, сообщает газета Japan Today со ссылкой на правительственный РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:05

2022-06-13T14:05

2022-06-13T15:29

экономика

владимир путин

цены на нефть

россия

япония

украина

оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Японские фермеры планируют сократить производство риса и переключиться на выращивание пшеницы и сои, сообщает газета Japan Today со ссылкой на правительственный опрос.По информации издания, из 37 из 47 префектур страны сократят посевные площади под рис.Отмечается, что сейчас 80 процентов пшеницы и 90 процентов сои, необходимых для удовлетворения потребностей японцев, импортируются и цены на них резко выросли из-за украинского кризиса.Спрос и цена на рис в Японии, напротив, имеет тенденцию к снижению с 1962 года по мере диверсификации образа жизни и сокращения населения, говорится в публикации.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам с Украины на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: ВСУ подожгли зерно в Мариупольском порту, а также заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Как подчеркнул Владимир Путин, проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия ему никак не препятствует. Он призвал Киев разминировать порты, чтобы корабли с продовольствием могли выходить оттуда без всяких проблем. ООН, Россия и Турция ведут переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морским путем.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794205916.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, япония, украина, оон, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии