Госсекретарь Союзного государства оценил степень его реализации
Мезенцев: Москва и Минск на финишной прямой реализации программ Союзного государства
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
© Sputnik / Виктор Толочко
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"К (шахматной) партии (западные страны) нас не приглашали. Эту партию нам навязывают абсолютно без всяких правил. И поддаваться или включаться в эту гонку за победу в шахматной партии нам не следует. У нас свои планы — по экономической интеграции, по исполнению 28 союзных программ. Действительно этапная экономическая интеграция... Мы вышли на финишную прямую реализации", — сказал Мезенцев в эфире телеканала ОНТ.
Санкции Запада против России и Белоруссии госсекретарь Союзного государства назвал "неприличными", а происходящее сегодня — "спиралью в никуда". "Пройдет исторически небольшое время — и все равно мы должны будем договариваться, потому что мы соседи. И все равно мы должны будем выстраивать систему отношений, которая должна обеспечить гарантии континентальной и региональной безопасности. Без этого невозможно", — отметил Мезенцев.
Он привел в пример успешного взаимодействия и фактического совместного производства России и Белоруссии 32-ю выставку "Белагро", где в каждом современном изделии "от 20 до 50% комплектующих, стали, полимеров из России".
"Россия и Беларусь идут туда, куда должны идти — к упрочению союзного взаимодействия, к поддержке программ импортозамещения, к формированию новых производственных цепочек, с тем чтобы была загрузка на белорусских и российских предприятиях, чтобы огромный российский рынок гарантированно получал и поддерживал сельхозтоваропроизводителей в Беларуси", — сказал Мезенцев.
При этом он признал, что в ходе формирования союзных программ стороны спорили друг с другом.
"Мы действительно спорили и не соглашались друг с другом. И были разные споры: кефирные, и мясные, и нефтяные, ну что же, это тоже было. Но верю, что это позади. Может быть, братьям нужно было немного поспорить за столом, чтобы выйти на те программы, которые сегодня действительно уникальный фундамент на постсоветском пространстве. Во многом наши отношения в экономике сегодня — это пример для взаимодействия и в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ", — заключил Мезенцев.