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Госсекретарь Союзного государства оценил степень его реализации

Госсекретарь Союзного государства оценил степень его реализации - РИА Новости, 13.06.2022

Госсекретарь Союзного государства оценил степень его реализации

Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:33

2022-06-13T00:33

2022-06-13T00:33

союзное государство

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

снг

дмитрий мезенцев

общество

политика

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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую реализации 28 союзных программ, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Санкции Запада против России и Белоруссии госсекретарь Союзного государства назвал "неприличными", а происходящее сегодня — "спиралью в никуда". "Пройдет исторически небольшое время — и все равно мы должны будем договариваться, потому что мы соседи. И все равно мы должны будем выстраивать систему отношений, которая должна обеспечить гарантии континентальной и региональной безопасности. Без этого невозможно", — отметил Мезенцев.Он привел в пример успешного взаимодействия и фактического совместного производства России и Белоруссии 32-ю выставку "Белагро", где в каждом современном изделии "от 20 до 50% комплектующих, стали, полимеров из России"."Россия и Беларусь идут туда, куда должны идти — к упрочению союзного взаимодействия, к поддержке программ импортозамещения, к формированию новых производственных цепочек, с тем чтобы была загрузка на белорусских и российских предприятиях, чтобы огромный российский рынок гарантированно получал и поддерживал сельхозтоваропроизводителей в Беларуси", — сказал Мезенцев.При этом он признал, что в ходе формирования союзных программ стороны спорили друг с другом."Мы действительно спорили и не соглашались друг с другом. И были разные споры: кефирные, и мясные, и нефтяные, ну что же, это тоже было. Но верю, что это позади. Может быть, братьям нужно было немного поспорить за столом, чтобы выйти на те программы, которые сегодня действительно уникальный фундамент на постсоветском пространстве. Во многом наши отношения в экономике сегодня — это пример для взаимодействия и в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ", — заключил Мезенцев.

https://ria.ru/20220528/svyazi-1791824119.html

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белоруссия, россия, евразийский экономический союз, снг, дмитрий мезенцев, общество, политика, москва, минск