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На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров - РИА Новости, 13.06.2022
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На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров
На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров - РИА Новости, 13.06.2022
На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров
Площадь лесного пожара на севере Сахалина увеличилась почти вдвое – с 757 до 1300 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:30
2022-06-13T14:56
происшествия
озинский район
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Площадь лесного пожара на севере Сахалина увеличилась почти вдвое – с 757 до 1300 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. На месте происшествия в труднодоступной местности работают почти 30 пожарных, 14 единиц спецтехники и два вертолета.По информации пресс-службы, в район происшествия направлена дополнительная группа в составе 32 человек. Правительство Сахалинской области держит ситуацию с ликвидацией пожара на контроле.
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озинский район
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происшествия, озинский район, сахалинская область
14:30 13.06.2022 (обновлено: 14:56 13.06.2022)
 
На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров

Власти Сахалина: площадь лесного пожара увеличилась с 757 до 1300 гектаров

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Площадь лесного пожара на севере Сахалина увеличилась почти вдвое – с 757 до 1300 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. На месте происшествия в труднодоступной местности работают почти 30 пожарных, 14 единиц спецтехники и два вертолета.
"На 18.00 (10.00 мск) площадь пожара составила ориентировочно 1300 гектаров. В Охинском районе объявлен режим ЧС. Осложняют работу сухая жаркая погода, порывистый ветер и тяжелые лесорастительные условия (кедровый стланик, багульник, ягель). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в релизе правительства.
По информации пресс-службы, в район происшествия направлена дополнительная группа в составе 32 человек. Правительство Сахалинской области держит ситуацию с ликвидацией пожара на контроле.
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ПроисшествияОзинский районСахалинская область
 
 
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