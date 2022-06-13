https://ria.ru/20220613/pozhar-1795029202.html

На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров

На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров - РИА Новости, 13.06.2022

На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров

Площадь лесного пожара на севере Сахалина увеличилась почти вдвое – с 757 до 1300 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:30

2022-06-13T14:30

2022-06-13T14:56

происшествия

озинский район

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Площадь лесного пожара на севере Сахалина увеличилась почти вдвое – с 757 до 1300 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. На месте происшествия в труднодоступной местности работают почти 30 пожарных, 14 единиц спецтехники и два вертолета.По информации пресс-службы, в район происшествия направлена дополнительная группа в составе 32 человек. Правительство Сахалинской области держит ситуацию с ликвидацией пожара на контроле.

https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html

озинский район

сахалинская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, озинский район, сахалинская область