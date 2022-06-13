14:30 13.06.2022 (обновлено: 14:56 13.06.2022)
На севере Сахалина тушат лесной пожар площадью 1300 гектаров
Власти Сахалина: площадь лесного пожара увеличилась с 757 до 1300 гектаров
Лесной пожар. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Площадь лесного пожара на севере Сахалина увеличилась почти вдвое – с 757 до 1300 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. На месте происшествия в труднодоступной местности работают почти 30 пожарных, 14 единиц спецтехники и два вертолета.
"На 18.00 (10.00 мск) площадь пожара составила ориентировочно 1300 гектаров. В Охинском районе объявлен режим ЧС. Осложняют работу сухая жаркая погода, порывистый ветер и тяжелые лесорастительные условия (кедровый стланик, багульник, ягель). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в релизе правительства.
По информации пресс-службы, в район происшествия направлена дополнительная группа в составе 32 человек. Правительство Сахалинской области держит ситуацию с ликвидацией пожара на контроле.