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Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов - РИА Новости, 13.06.2022
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Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов - РИА Новости, 13.06.2022
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:56
2022-06-13T15:57
россия
безопасность
су-57
юрий борисов (вице-премьер)
правительство рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Нет, наверное не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях" , - сказал Борисов, отвечая на вопрос вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.
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россия, безопасность, су-57, юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:56 13.06.2022 (обновлено: 15:57 13.06.2022)
 
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов: промышленность не допустит срыва сроков поставки в армию Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Нет, наверное не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях" , - сказал Борисов, отвечая на вопрос вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13:32
Борисов рассказал, когда Россия массово нарастит производство самолетов
 
РоссияБезопасностьСу-57Юрий Борисов (вице-премьер)Правительство РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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