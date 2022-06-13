https://ria.ru/20220613/postavki-1795043569.html

Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов

Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов - РИА Новости, 13.06.2022

Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов

Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:56

2022-06-13T15:56

2022-06-13T15:57

россия

безопасность

су-57

юрий борисов (вице-премьер)

правительство рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Нет, наверное не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях" , - сказал Борисов, отвечая на вопрос вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.

https://ria.ru/20220613/samolet-1795022274.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, су-57, юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)