https://ria.ru/20220613/postavki-1795043569.html
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов - РИА Новости, 13.06.2022
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:56
2022-06-13T15:56
2022-06-13T15:57
россия
безопасность
су-57
юрий борисов (вице-премьер)
правительство рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Нет, наверное не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях" , - сказал Борисов, отвечая на вопрос вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.
https://ria.ru/20220613/samolet-1795022274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, су-57, юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:56 13.06.2022 (обновлено: 15:57 13.06.2022)
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
Вице-премьер Борисов: промышленность не допустит срыва сроков поставки в армию Су-57