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Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров - РИА Новости, 13.06.2022
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Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров
Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров - РИА Новости, 13.06.2022
Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров
Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:41
2022-06-13T14:41
экономика
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."За первые три месяца этого года производители одежды отгрузили товаров на 11,4 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Кроме этого, они увеличили выпуск продукции на 8,4%", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Он подчеркнул, что в столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Там трудоустроены 18,7 тысячи человек.
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экономика, владимир ефимов (политик), москва
14:41 13.06.2022
 
Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров

Власти Москвы: столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница в швейном цехе
Работница в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница в швейном цехе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"За первые три месяца этого года производители одежды отгрузили товаров на 11,4 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Кроме этого, они увеличили выпуск продукции на 8,4%", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он подчеркнул, что в столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Там трудоустроены 18,7 тысячи человек.
 
ЭкономикаВладимир Ефимов (политик)Москва
 
 
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