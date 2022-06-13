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Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров
Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров - РИА Новости, 13.06.2022
Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров
Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:41
2022-06-13T14:41
2022-06-13T14:41
экономика
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."За первые три месяца этого года производители одежды отгрузили товаров на 11,4 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Кроме этого, они увеличили выпуск продукции на 8,4%", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Он подчеркнул, что в столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Там трудоустроены 18,7 тысячи человек.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир ефимов (политик), москва
Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров
Власти Москвы: столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое