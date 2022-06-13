https://ria.ru/20220613/postavki-1795030520.html

Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров

Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров - РИА Новости, 13.06.2022

Производители одежды в Москве почти в два раза увеличили поставки товаров

Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:41

2022-06-13T14:41

2022-06-13T14:41

экономика

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Столичные производители одежды увеличили поставки товаров почти вдвое, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."За первые три месяца этого года производители одежды отгрузили товаров на 11,4 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Кроме этого, они увеличили выпуск продукции на 8,4%", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Он подчеркнул, что в столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Там трудоустроены 18,7 тысячи человек.

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир ефимов (политик), москва