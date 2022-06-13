https://ria.ru/20220613/posolstvo-1794975377.html

Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады

Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады - РИА Новости, 13.06.2022

Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады

Слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, назвавшей неприемлемым участие сотрудников ее ведомства в мероприятиях российской дипмиссии, свидетельствуют... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T04:59

2022-06-13T04:59

2022-06-13T12:19

мелани жоли

россия

канада

оттава

в мире

олег степанов

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, назвавшей неприемлемым участие сотрудников ее ведомства в мероприятиях российской дипмиссии, свидетельствуют о непрофессионализме канадских властей, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.По мнению Степанова, посещение праздничных мероприятий — обычная протокольная практика и проявление уважения, и канадские дипломаты это понимают."Взаимоуважение нужно даже тогда, когда мы расходимся во взглядах или политические руководители наших стран придерживаются диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки. Это не значит, что дипломаты не должны работать", — добавил глава дипмиссии.Посол пообещал, что российские дипломаты продолжат выполнять профессиональные обязанности: будут поддерживать каналы двухсторонних отношений и доносить до канадской общественности позицию России по происходящему в мире, в том числе на Украине."Мы работаем спокойно, мы вежливые люди, на эмоции внимания не обращаем и всегда подчеркиваем как в общении с представителями госслужбы канадской, так и со СМИ, что мы в первую очередь соседи, арктические соседи, две самые крупные страны в мире, у которых схожие заботы, вызовы и задачи с точки зрения развития национального хозяйства, с точки зрения обеспечения благосостояния наших стран", — заключил собеседник агентства.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Канада 31 мая ввела в действие очередной пакет рестрикций против финансового сектора России. Под ограничения попали 22 физических и четыре юридических лица, в том числе высокопоставленные сотрудники финансовых учреждений, а также крупные банки.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793874833.html

https://ria.ru/20220611/ssha-1794710480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мелани жоли, россия, канада, оттава, в мире, олег степанов, вашингтон