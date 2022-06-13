Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол
Блинкен и Трасс обсудили продолжение оказания помощи Украине и североирландский протокол
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор и обсудили продолжение оказания помощи Украине, а также законопроект в Великобритании по пересмотру положений так называемого североирландского протокола, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с главой МИД Британии Лиз Трасс для продолжения координации по жизненно важной помощи Украине и поддержки трансатлантического единства… Они обсудили североирландский протокол, а госсекретарь призвал министра иностранных дел Трасс продолжать добросовестные переговоры с ЕС для прихода к решению, которое сохранило бы достижения Белфастского соглашения", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.