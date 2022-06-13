https://ria.ru/20220613/pomosch-1795095254.html

Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол

Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол - РИА Новости, 13.06.2022

Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор и обсудили продолжение оказания помощи Украине, а РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:16

2022-06-13T23:16

2022-06-13T23:16

в мире

энтони блинкен

лиз трасс

нед прайс

украина

северная ирландия

лондон

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор и обсудили продолжение оказания помощи Украине, а также законопроект в Великобритании по пересмотру положений так называемого североирландского протокола, сообщает американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с главой МИД Британии Лиз Трасс для продолжения координации по жизненно важной помощи Украине и поддержки трансатлантического единства… Они обсудили североирландский протокол, а госсекретарь призвал министра иностранных дел Трасс продолжать добросовестные переговоры с ЕС для прихода к решению, которое сохранило бы достижения Белфастского соглашения", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.

https://ria.ru/20220613/blinken-1795090039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энтони блинкен, лиз трасс, нед прайс, украина, северная ирландия, лондон, евросоюз, европейский суд