Рейтинг@Mail.ru
Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/pomosch-1795095254.html
Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол
Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол - РИА Новости, 13.06.2022
Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор и обсудили продолжение оказания помощи Украине, а РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:16
2022-06-13T23:16
в мире
энтони блинкен
лиз трасс
нед прайс
украина
северная ирландия
лондон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор и обсудили продолжение оказания помощи Украине, а также законопроект в Великобритании по пересмотру положений так называемого североирландского протокола, сообщает американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с главой МИД Британии Лиз Трасс для продолжения координации по жизненно важной помощи Украине и поддержки трансатлантического единства… Они обсудили североирландский протокол, а госсекретарь призвал министра иностранных дел Трасс продолжать добросовестные переговоры с ЕС для прихода к решению, которое сохранило бы достижения Белфастского соглашения", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
https://ria.ru/20220613/blinken-1795090039.html
украина
северная ирландия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_39947b89d729fff5fb0878188ad92c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, лиз трасс, нед прайс, украина, северная ирландия, лондон, евросоюз, европейский суд
23:16 13.06.2022
 
Блинкен и Трасс обсудили помощь Украине и североирландский протокол

Блинкен и Трасс обсудили продолжение оказания помощи Украине и североирландский протокол

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор и обсудили продолжение оказания помощи Украине, а также законопроект в Великобритании по пересмотру положений так называемого североирландского протокола, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с главой МИД Британии Лиз Трасс для продолжения координации по жизненно важной помощи Украине и поддержки трансатлантического единства… Они обсудили североирландский протокол, а госсекретарь призвал министра иностранных дел Трасс продолжать добросовестные переговоры с ЕС для прихода к решению, которое сохранило бы достижения Белфастского соглашения", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 22:21
Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке
Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
 
В миреЭнтони БлинкенЛиз ТрассНед ПрайсУкраинаСеверная ИрландияЛондонЕвросоюзЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала