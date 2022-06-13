https://ria.ru/20220613/pomosch-1795046276.html
Депутат Госдумы рассказал, как Россия помогает жителям Николаевской области
Депутат Госдумы рассказал, как Россия помогает жителям Николаевской области - РИА Новости, 13.06.2022
Депутат Госдумы рассказал, как Россия помогает жителям Николаевской области
Жителям Снегиревки в Николаевской области доставили при содействии Росгвардии и МЧС России электрогенераторы для обеспечения электричеством и водой, рассказал... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:15
2022-06-13T16:15
2022-06-13T16:18
в мире
николаевская область
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единая россия
херсон
россия
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СНЕГИРЕВКА (Николаевская область), 13 июн - РИА Новости. Жителям Снегиревки в Николаевской области доставили при содействии Росгвардии и МЧС России электрогенераторы для обеспечения электричеством и водой, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.Просьба о том, что для обеспечения жизнедеятельности городских объектов нужны бензогенераторы, поступила в центр гуманитарной помощи в Херсоне и была оперативно отработана, рассказал он."Как только получили сигнал, что в Снегиревке серьезные проблемы с водой и электричеством, нужны бензогенераторы, сразу включились. Отрабатывали совместно с МЧС России, Росгвардией, а также штабом гуманитарного содействия "Единой России". Сегодня два прибора уже переданы российскими военными в администрацию. Они будут использоваться для обеспечения электричеством и водой жителей. Спасибо большое военным и Росгвардии. Они очень помогают в доставке гуманитарных грузов в населенные пункты Херсонской области. Мы работаем плечом к плечу", - сказал Кастюкевич.Военные доставили в том числе гуманитарную помощь от "Единой России" в села Цукуры, Новокаменка и Раздольное. Всего жителям раздали более 700 продуктовых пакетов."Спасибо большое, что вы нас так поддерживаете. Гуманитарка очень помогает. Мне на месяц или даже больше хватит. Пенсии не платят с марта месяца, мы все старенькие. Дети, внуки, все далеко. Дай бог, чтобы вы и дальше помогали нам", - сказал один из жителей села Цукуры.Гуманитарный центр "Единой России", открытый в Херсоне, работает с начала июня. За это время роздано уже более 90 тонн продуктовых наборов, средств гигиены, детского питания, памперсов, лекарств и многого другого. За помощью в центр в Херсоне обратились уже более 8000 человек. Продуктовые наборы в населенные пункты Херсонской области волонтеры центра доставляют при содействии российских военных и Росгвардии.
https://ria.ru/20220612/pomosch-1794920481.html
https://ria.ru/20220605/donbass-1793285575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, херсон, россия, вооруженные силы рф, госдума рф
16:15 13.06.2022 (обновлено: 16:18 13.06.2022)
Депутат Госдумы рассказал, как Россия помогает жителям Николаевской области
Депутат Госдумы Кастюкевич рассказал, как Россия помогает жителям Николаевской области
СНЕГИРЕВКА (Николаевская область), 13 июн - РИА Новости. Жителям Снегиревки в Николаевской области доставили при содействии Росгвардии и МЧС России электрогенераторы для обеспечения электричеством и водой, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.
Просьба о том, что для обеспечения жизнедеятельности городских объектов нужны бензогенераторы, поступила в центр гуманитарной помощи в Херсоне
и была оперативно отработана, рассказал он.
"Как только получили сигнал, что в Снегиревке серьезные проблемы с водой и электричеством, нужны бензогенераторы, сразу включились. Отрабатывали совместно с МЧС России
, Росгвардией
, а также штабом гуманитарного содействия "Единой России
". Сегодня два прибора уже переданы российскими военными в администрацию. Они будут использоваться для обеспечения электричеством и водой жителей. Спасибо большое военным и Росгвардии. Они очень помогают в доставке гуманитарных грузов в населенные пункты Херсонской области
. Мы работаем плечом к плечу", - сказал Кастюкевич.
Военные доставили в том числе гуманитарную помощь от "Единой России" в села Цукуры, Новокаменка и Раздольное. Всего жителям раздали более 700 продуктовых пакетов.
"Спасибо большое, что вы нас так поддерживаете. Гуманитарка очень помогает. Мне на месяц или даже больше хватит. Пенсии не платят с марта месяца, мы все старенькие. Дети, внуки, все далеко. Дай бог, чтобы вы и дальше помогали нам", - сказал один из жителей села Цукуры.
Гуманитарный центр "Единой России", открытый в Херсоне, работает с начала июня. За это время роздано уже более 90 тонн продуктовых наборов, средств гигиены, детского питания, памперсов, лекарств и многого другого. За помощью в центр в Херсоне обратились уже более 8000 человек. Продуктовые наборы в населенные пункты Херсонской области волонтеры центра доставляют при содействии российских военных и Росгвардии.