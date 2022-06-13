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В Польше упразднили дисциплинарную палату Верховного суда по требованию ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
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В Польше упразднили дисциплинарную палату Верховного суда по требованию ЕС
В Польше упразднили дисциплинарную палату Верховного суда по требованию ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
В Польше упразднили дисциплинарную палату Верховного суда по требованию ЕС
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику на 100... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:31
2022-06-13T22:31
варшава
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику на 100 миллионов евро, сообщил глава канцелярии президента Павел Шрот.Ранее Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. До этого Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.Поправки к закону "О Верховном суде", предусматривающие ликвидацию Дисциплинарной палаты, которые ранее принял парламент Польши, инициировал лично президент страны."Последний анализ длился меньше, чем я надеялся", - написал Шрот в Twitter и опубликовал распоряжение президента об официальной публикации закона, которое издается после подписи документа президентом.В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.
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варшава, евросоюз, польша, в мире
22:31 13.06.2022
 
В Польше упразднили дисциплинарную палату Верховного суда по требованию ЕС

Президент Польши Дуда упразднил дисциплинарную палату Верховного суда по требованию ЕС

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику на 100 миллионов евро, сообщил глава канцелярии президента Павел Шрот.
Ранее Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. До этого Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:29
Польша получит сотни миллионов евро от ЕС за поставленное Украине оружие
Поправки к закону "О Верховном суде", предусматривающие ликвидацию Дисциплинарной палаты, которые ранее принял парламент Польши, инициировал лично президент страны.
"Последний анализ длился меньше, чем я надеялся", - написал Шрот в Twitter и опубликовал распоряжение президента об официальной публикации закона, которое издается после подписи документа президентом.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.
 
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