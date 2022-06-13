https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html

У Польши иссякли запасы вооружений из-за помощи Украине

У Польши иссякли запасы вооружений из-за помощи Украине - РИА Новости, 13.06.2022

У Польши иссякли запасы вооружений из-за помощи Украине

Польша, передав Украине множество единиц вооружения, просит союзников срочно пополнить опустевшие резервы, заявил президент Анджей Дуда на совещании с... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:52

2022-06-13T17:52

2022-06-13T18:37

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

польша

нато

в мире

войска воздушно-космической обороны

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ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Польша, передав Украине множество единиц вооружения, просит союзников срочно пополнить опустевшие резервы, заявил президент Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики.Отмечается, что Польша передавала Украине технику, стоящую у нее самой на вооружении."Мы передали, попросту говоря, свое <…> Это не только вопросы вооружения. Это также огромные расходы со стороны государства. Cчитаем, что это минимум 1,7 миллиарда долларов в виде только военной помощи", — пояснил Дуда.Он обратил внимание, что закупка нового вооружения занимает много времени, поэтому Варшава просит союзников предоставить ей бывшую в употреблении технику.Ранее сообщалось, что Польша передала Украине несколько сотен танков, минометы, самоходные гаубицы, ПЗРК, дроны, боеприпасы, другое вооружение и военную технику.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".Западные страны еще до начала спецоперации начали поставлять Киеву большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794969408.html

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россия

польша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, польша, нато, в мире, войска воздушно-космической обороны, владимир путин