https://ria.ru/20220613/polsha-1794969408.html

Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией

Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией - РИА Новости, 13.06.2022

Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией

Польша готовится к возможной войне с Россией, занимаясь укреплением армии, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:46

2022-06-13T00:46

2022-06-13T08:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

донбасс

польша

андрей суздальцев

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша готовится к возможной войне с Россией, занимаясь укреплением армии, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" политолог Андрей Суздальцев.По его оценкам, численность польской армии меньше, чем украинской, но она "боеспособнее и мотивированнее", чем ВСУ.Эксперт обратил внимание и на ошибки военного командования республики."Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах. Потому что очень высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе", — высказался политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

https://ria.ru/20220602/polsha-1792623139.html

россия

украина

донбасс

польша

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россия, вооруженные силы украины, украина, донбасс, польша, андрей суздальцев