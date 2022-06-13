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Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/polsha-1794969408.html
Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией
Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией - РИА Новости, 13.06.2022
Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией
Польша готовится к возможной войне с Россией, занимаясь укреплением армии, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T00:46
2022-06-13T08:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
донбасс
польша
андрей суздальцев
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша готовится к возможной войне с Россией, занимаясь укреплением армии, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" политолог Андрей Суздальцев.По его оценкам, численность польской армии меньше, чем украинской, но она "боеспособнее и мотивированнее", чем ВСУ.Эксперт обратил внимание и на ошибки военного командования республики."Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах. Потому что очень высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе", — высказался политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, донбасс, польша, андрей суздальцев
00:46 13.06.2022 (обновлено: 08:19 13.06.2022)
 
Политолог заявил о подготовке Польши к вероятной войне с Россией

Политолог Суздальцев заявил о подготовке Польши к возможной войне с Российской Федерацией

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Польша готовится к возможной войне с Россией, занимаясь укреплением армии, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" политолог Андрей Суздальцев.
По его оценкам, численность польской армии меньше, чем украинской, но она "боеспособнее и мотивированнее", чем ВСУ.
"Польша готовится (к вероятным боевым действиям. — Прим. ред.) . Это не значит, что она зайдет на Западную Украину, потому что это дорогая тема. Но они укрепляют свою армию", — считает Суздальцев.
Эксперт обратил внимание и на ошибки военного командования республики.
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"Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах. Потому что очень высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе", — высказался политолог.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассПольшаАндрей Суздальцев
 
 
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