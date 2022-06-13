https://ria.ru/20220613/pogoda-1795017245.html

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:57

2022-06-13T12:57

2022-06-13T12:58

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.В МЧС также напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.

https://ria.ru/20220601/leto-1792324408.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр