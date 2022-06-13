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Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022
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Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:57
2022-06-13T12:58
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.В МЧС также напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
12:57 13.06.2022 (обновлено: 12:58 13.06.2022)
 
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник

МЧС предупредило москвичей о грозе, ливне и ветре с порывами до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
В МЧС также напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.
Набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 13:10
Россиянам пообещали "медовое" лето
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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