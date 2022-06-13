https://ria.ru/20220613/pogoda-1795017245.html
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:57
2022-06-13T12:57
2022-06-13T12:58
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.В МЧС также напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.
https://ria.ru/20220601/leto-1792324408.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
12:57 13.06.2022 (обновлено: 12:58 13.06.2022)
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре в понедельник
МЧС предупредило москвичей о грозе, ливне и ветре с порывами до 15 метров в секунду