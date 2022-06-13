https://ria.ru/20220613/podmoskove-1795010741.html

В Подмосковье из 25 тысяч свечей выложили надпись "Россия"

В Подмосковье из 25 тысяч свечей выложили надпись "Россия" - РИА Новости, 13.06.2022

В Подмосковье из 25 тысяч свечей выложили надпись "Россия"

В Московской области выложили изображения с мальчиком Алешей, встречающего военных в Белгородской области, надписью "Россия" и гербом РФ из 25 тысяч свечей,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:17

2022-06-13T12:17

2022-06-13T12:17

новости подмосковья

общество

россия

московская область (подмосковье)

наро-фоминский район

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795009722_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_2d276dc7a39c7379db652228d510619b.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Московской области выложили изображения с мальчиком Алешей, встречающего военных в Белгородской области, надписью "Россия" и гербом РФ из 25 тысяч свечей, установив новый рекорд, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора."Сегодня у нас большой праздник - День России. Мне кажется, сейчас это особенно важный день, и здорово, что наша молодежь, волонтеры, жители вместе принимают участие в этой акции. Сегодня здесь зажгли 25 тысяч свечей, это более 1,3 тысячи квадратных метров. Но важен не тот рекорд, который установили, а то единение, которое живёт в сердцах жителей", - приводятся слова министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе в сообщении.Отмечается, что композиция с изображением мальчика Алеши, слова "Россия" и герба РФ внесена в Международную книгу рекордов Интеррекорд и в Реестр рекордов России."Установили его более 300 волонтеров и активистов творческих объединений Подмосковья вместе с жителями Наро-Фоминского городского округа… В прошлом году на этой же площади молодогвардейцы собрали из 22 тысяч свечей фигуру советского солдата, которая установлена на Ржевском мемориале. Акция вошла в Книгу рекордов России", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220613/shou-1794968437.html

россия

московская область (подмосковье)

наро-фоминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминский район, андрей воробьев