В Подмосковье из 25 тысяч свечей выложили надпись "Россия"
В Подмосковье из 25 тысяч свечей выложили надпись "Россия" и изображение мальчика Алеши
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиИзображения с надписью "Россия" и гербом РФ из 25 тыс свечей выложили в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Изображения с надписью "Россия" и гербом РФ из 25 тыс свечей выложили в Подмосковье
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Московской области выложили изображения с мальчиком Алешей, встречающего военных в Белгородской области, надписью "Россия" и гербом РФ из 25 тысяч свечей, установив новый рекорд, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
"Сегодня у нас большой праздник - День России. Мне кажется, сейчас это особенно важный день, и здорово, что наша молодежь, волонтеры, жители вместе принимают участие в этой акции. Сегодня здесь зажгли 25 тысяч свечей, это более 1,3 тысячи квадратных метров. Но важен не тот рекорд, который установили, а то единение, которое живёт в сердцах жителей", - приводятся слова министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе в сообщении.
Отмечается, что композиция с изображением мальчика Алеши, слова "Россия" и герба РФ внесена в Международную книгу рекордов Интеррекорд и в Реестр рекордов России.
"Установили его более 300 волонтеров и активистов творческих объединений Подмосковья вместе с жителями Наро-Фоминского городского округа… В прошлом году на этой же площади молодогвардейцы собрали из 22 тысяч свечей фигуру советского солдата, которая установлена на Ржевском мемориале. Акция вошла в Книгу рекордов России", - уточнили в пресс-службе.