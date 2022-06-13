https://ria.ru/20220613/podderzhka-1795033427.html

Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС

Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022

Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что ожидает от возможного визита канцлера Олафа Шольца поддержки по вступлению в ЕС и объявления поставок... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:59

2022-06-13T14:59

2022-06-13T14:59

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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что ожидает от возможного визита канцлера Олафа Шольца поддержки по вступлению в ЕС и объявления поставок вооружений Киеву.Ранее ряд СМИ сообщил, что канцлер Шольц планирует в июне посетить Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги."Канцлер сам говорил, что ему не нужны фотосессии. Мы также не ожидаем селфи в Киеве. То, на что мы, мои соотечественники надеемся, что канцлер, с одной стороны, приедет с конкретной позицией поддержки по теме вступления Украины в ЕС, и наконец, поддержит наш статус кандидата по этому членству. Тогда мы, наконец, сможем подтолкнуть страну к тому, чтобы достичь этого членства. Это будет длится годами, нам не нужны обходные пути, нам нужен справедливый процесс", - сказал Мельник в телепрограмме издания Bild.Второй темой он назвал поставки вооружения. "Я думаю, на Украине большие ожидания. Когда канцлер будет там с президентом Макроном, премьер-министром Драги, что, наконец, услышим, какие вооружения Германия может оперативно отправить Украине", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794991834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, марио драги, украина, киев, франция, евросоюз, bild