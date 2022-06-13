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Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
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Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС
Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что ожидает от возможного визита канцлера Олафа Шольца поддержки по вступлению в ЕС и объявления поставок... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:59
2022-06-13T14:59
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
марио драги
украина
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что ожидает от возможного визита канцлера Олафа Шольца поддержки по вступлению в ЕС и объявления поставок вооружений Киеву.Ранее ряд СМИ сообщил, что канцлер Шольц планирует в июне посетить Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги."Канцлер сам говорил, что ему не нужны фотосессии. Мы также не ожидаем селфи в Киеве. То, на что мы, мои соотечественники надеемся, что канцлер, с одной стороны, приедет с конкретной позицией поддержки по теме вступления Украины в ЕС, и наконец, поддержит наш статус кандидата по этому членству. Тогда мы, наконец, сможем подтолкнуть страну к тому, чтобы достичь этого членства. Это будет длится годами, нам не нужны обходные пути, нам нужен справедливый процесс", - сказал Мельник в телепрограмме издания Bild.Второй темой он назвал поставки вооружения. "Я думаю, на Украине большие ожидания. Когда канцлер будет там с президентом Макроном, премьер-министром Драги, что, наконец, услышим, какие вооружения Германия может оперативно отправить Украине", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794991834.html
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, марио драги, украина, киев, франция, евросоюз, bild
14:59 13.06.2022
 
Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС

Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что ожидает от возможного визита канцлера Олафа Шольца поддержки по вступлению в ЕС и объявления поставок вооружений Киеву.
Ранее ряд СМИ сообщил, что канцлер Шольц планирует в июне посетить Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги.
"Канцлер сам говорил, что ему не нужны фотосессии. Мы также не ожидаем селфи в Киеве. То, на что мы, мои соотечественники надеемся, что канцлер, с одной стороны, приедет с конкретной позицией поддержки по теме вступления Украины в ЕС, и наконец, поддержит наш статус кандидата по этому членству. Тогда мы, наконец, сможем подтолкнуть страну к тому, чтобы достичь этого членства. Это будет длится годами, нам не нужны обходные пути, нам нужен справедливый процесс", - сказал Мельник в телепрограмме издания Bild.
Второй темой он назвал поставки вооружения. "Я думаю, на Украине большие ожидания. Когда канцлер будет там с президентом Макроном, премьер-министром Драги, что, наконец, услышим, какие вооружения Германия может оперативно отправить Украине", - заявил дипломат.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС
 
В миреЦены на нефтьЭммануэль МакронМарио ДрагиУкраинаКиевФранцияЕвросоюзBild
 
 
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