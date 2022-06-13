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В ПМР поступил очередной транш российской финпомощи для пенсионеров

В ПМР поступил очередной транш российской финпомощи для пенсионеров - РИА Новости, 13.06.2022

В ПМР поступил очередной транш российской финпомощи для пенсионеров

Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:41

2022-06-13T16:41

2022-06-13T16:41

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ТИРАСПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.Пресс-служба уточнила, что Красносельский поручил незамедлительно приступить к решению организационных вопросов по выплате надбавок.Глава ПМР в своем Telegram-канале поблагодарил Россию за социальную поддержку приднестровских пенсионеров."В свое время, особо не афишируя, было принято решение дополнять недостающую до привычных 150 рублей (570 российских рублей - ред.) сумму за счет средств приднестровского бюджета. По сути, поддержка, оказываемая пенсионерам Приднестровья, независимо от того, получают они приднестровскую или российскую пенсию, – это уже давно совместная российско-приднестровская социальная программа", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.Он отметил, что выплаты гуманитарной помощи производятся в зависимости от обстоятельств: помесячно либо сразу за несколько месяцев или за полгода."При этом размер доплаты сохраняется, несмотря на курсовые колебания, - это обеспечивает приднестровская сторона", - уточнил Красносельский.Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, россия, молдавия, ссср