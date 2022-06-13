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Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина
Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина - РИА Новости, 13.06.2022
Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина
Бывший сотрудник Управления "А" Центра специального назначения ФСБ Александр Плюснин умер на 73-м году жизни, сообщил Совет Международной Ассоциации ветеранов... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:31
2022-06-13T12:31
2022-06-13T15:31
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ссср
кабул (город)
афганистан
безопасность
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник Управления "А" Центра специального назначения ФСБ Александр Плюснин умер на 73-м году жизни, сообщил Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".Советский спецназ 27 декабря 1979 года в рамках спецоперации "Байкал-79" ликвидировал председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллу Амина. Он был смертельно ранен осколком гранаты, которую именно Плюснин бросил во время штурма резиденции диктатора. Эти события предшествовали началу участия советских войск в афганской войне 1979-1989 годов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср, кабул (город), афганистан, безопасность
12:31 13.06.2022 (обновлено: 15:31 13.06.2022)
Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина
Умер экс-"альфовец" Плюснин, в 1979 году ликвидировавший афганского диктатора Амина