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Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина

Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина - РИА Новости, 13.06.2022

Умер экс-спецназовец Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина

Бывший сотрудник Управления "А" Центра специального назначения ФСБ Александр Плюснин умер на 73-м году жизни, сообщил Совет Международной Ассоциации ветеранов... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:31

2022-06-13T12:31

2022-06-13T15:31

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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афганистан

безопасность

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник Управления "А" Центра специального назначения ФСБ Александр Плюснин умер на 73-м году жизни, сообщил Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".Советский спецназ 27 декабря 1979 года в рамках спецоперации "Байкал-79" ликвидировал председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллу Амина. Он был смертельно ранен осколком гранаты, которую именно Плюснин бросил во время штурма резиденции диктатора. Эти события предшествовали началу участия советских войск в афганской войне 1979-1989 годов.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср, кабул (город), афганистан, безопасность