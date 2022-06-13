https://ria.ru/20220613/peskov-1795086737.html
Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР
Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.06.2022
Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР
Главная цель специальной военной операции России - защита ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:49
2022-06-13T21:49
2022-06-13T23:08
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главная цель специальной военной операции России - защита ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у РФ "дополнительные союзнические силы" в связи с учащением случаев обстрела Донецка украинскими войсками.При этом вопрос о дополнительной поддержке он переадресовал в Минобороны.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, здоровье - общество, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донецк (днр)
21:49 13.06.2022 (обновлено: 23:08 13.06.2022)
Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР
Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР