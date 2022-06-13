https://ria.ru/20220613/peskov-1795086737.html

Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР

Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.06.2022

Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР

Главная цель специальной военной операции России - защита ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:49

2022-06-13T21:49

2022-06-13T23:08

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главная цель специальной военной операции России - защита ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у РФ "дополнительные союзнические силы" в связи с учащением случаев обстрела Донецка украинскими войсками.При этом вопрос о дополнительной поддержке он переадресовал в Минобороны.

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков, в мире, здоровье - общество, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донецк (днр)