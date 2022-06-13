https://ria.ru/20220613/otstavka-1794996637.html

Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества

Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 13.06.2022

Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:32

2022-06-13T10:32

2022-06-13T12:14

политика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества."Президент России Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220314/poklonskaya-1777988865.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, россия, владимир путин