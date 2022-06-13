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Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 13.06.2022
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Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 13.06.2022
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:32
2022-06-13T12:14
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества."Президент России Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
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политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, россия, владимир путин
10:32 13.06.2022 (обновлено: 12:14 13.06.2022)
 
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества

Поклонская: отставка с поста замглавы Россотрудничества связана со сменой места работы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества.
"Президент России Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
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ПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Наталья ПоклонскаяРоссияВладимир Путин
 
 
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