https://ria.ru/20220613/otstavka-1794996637.html
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 13.06.2022
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:32
2022-06-13T10:32
2022-06-13T12:14
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Наталья Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества."Президент России Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220314/poklonskaya-1777988865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, россия, владимир путин
10:32 13.06.2022 (обновлено: 12:14 13.06.2022)
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
Поклонская: отставка с поста замглавы Россотрудничества связана со сменой места работы