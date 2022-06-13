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Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех - РИА Новости, 13.06.2022
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Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех - РИА Новости, 13.06.2022
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:46
2022-06-13T19:46
в мире
здоровье - общество
оспа обезьян
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики.Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях, о двух новых стало известно сегодня.Заболевшие изолированы, контактировавших с ними людей информируют, сведения о зарегистрированных случаях заболевания переданы международным органам здравоохранения.
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в мире, здоровье - общество, оспа обезьян
19:46 13.06.2022
 
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех

Минздрав Австрии: число случаев заражения оспой обезьян в стране возросло до четырех

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики.
Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях, о двух новых стало известно сегодня.
Заболевшие изолированы, контактировавших с ними людей информируют, сведения о зарегистрированных случаях заболевания переданы международным органам здравоохранения.
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