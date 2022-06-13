https://ria.ru/20220613/ospa-1795072095.html

Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех

Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех - РИА Новости, 13.06.2022

Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех

Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T19:46

2022-06-13T19:46

2022-06-13T19:46

в мире

здоровье - общество

оспа обезьян

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики.Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях, о двух новых стало известно сегодня.Заболевшие изолированы, контактировавших с ними людей информируют, сведения о зарегистрированных случаях заболевания переданы международным органам здравоохранения.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, оспа обезьян