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Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех - РИА Новости, 13.06.2022
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:46
2022-06-13T19:46
2022-06-13T19:46
в мире
здоровье - общество
оспа обезьян
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех, сообщил в понедельник минздрав республики.Ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях, о двух новых стало известно сегодня.Заболевшие изолированы, контактировавших с ними людей информируют, сведения о зарегистрированных случаях заболевания переданы международным органам здравоохранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, оспа обезьян
Число случаев заражения оспой обезьян в Австрии возросло до четырех
Минздрав Австрии: число случаев заражения оспой обезьян в стране возросло до четырех