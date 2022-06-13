https://ria.ru/20220613/ospa-1795052241.html

В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян

В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 13.06.2022

В Белоруссии разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян

Систему тестирования для диагностики оспы обезьян разработали в Белоруссии, заявил журналистам в понедельник директор Республиканского научно-практического... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:57

2022-06-13T16:57

2022-06-13T16:57

в мире

белоруссия

оспа обезьян

министерство здравоохранения белоруссии

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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Систему тестирования для диагностики оспы обезьян разработали в Белоруссии, заявил журналистам в понедельник директор Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов."В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии несколько лет назад разработана технология создания тест-систем для диагностики различных инфекционных заболеваний. Речь идет о ПЦР-наборах - и для COVID-19, и для лихорадки Эбола и других редких заболеваний. Сейчас мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян", - приводит слова Горбунова пресс-служба белорусского минздрава в Telegram-канале.По словам Горбунова, стандартная ПЦР-технология включает в себя несколько этапов, в том числе подбор специфических для возбудителя нуклеотидных последовательностей и выбор специалистами маркеров из базы данных последовательностей для тест-системы."Уверен, что широкого применения эта тест-система не найдет. Потому что заболевание не характеризуется широким распространением и не ожидается, что заболевшие появятся в Беларуси в ближайшее время. Будем надеяться, до нас инфекция не дойдет. Но наш центр создан, чтобы работать на опережение", - сказал Горбунов.Он отметил, что результаты диагностики будут известны в течение нескольких часов после поступления биоматериала."Вирус обезьяньей оспы родственен вирусу натуральной оспы. Лица, которые были вакцинированы от нее, имеют иммунитет. Кто родился до 1980-х в этом отношении везунчик. Но, думаю, минздравом будут приняты меры при необходимости. Вакцина существует, ее можно начать быстро (производить - ред.) при необходимости", - сказал Горбунов.Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражение оспой обезьян зарегистрировано в 29 странах, всего выявлено уже более тысячи таких случаев. Однако до сих пор не было зафиксировано ни одного летального исхода. По мнению экспертов ВОЗ, опасность распространения этого заболевания в неэндемичных странах реальна. Особое беспокойство вызывает риск распространения вируса среди уязвимых групп населения, включая детей и беременных женщин.

https://ria.ru/20220612/ospa-1794856243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, оспа обезьян, министерство здравоохранения белоруссии