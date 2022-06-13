Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/ospa-1795041421.html
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 13.06.2022
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян
Более 100 новых случаев оспы обезьян выявили в Великобритании за последние три дня, их общее число достигло 470, сообщает национальное агентство по... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:42
2022-06-13T15:45
в мире
здоровье - общество
англия
шотландия
уэльс
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 100 новых случаев оспы обезьян выявили в Великобритании за последние три дня, их общее число достигло 470, сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA).Ранее сообщалось о 366 случаях болезни во всем Соединенном Королевстве.По состоянию на четверг в Англии выявлено 452 подтвержденных случая обезьяньей оспы, 12 - в Шотландии и четыре в Уэльсе.Отмечается, что заразиться может любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи с человеком, у которого наблюдаются симптомы инфекции. Ведомство рекомендует обратиться к врачу всем, кто в последние три недели контактировал с заразившимися у кого обнаружились характерные признаки заболевания: сыпь и водяные пузыри. Людям, в этот же период посещавшим Западную или Центральную Африку и обнаружившим симптомы, также рекомендуется пройти обследование.
англия
шотландия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, англия, шотландия, уэльс, оспа обезьян
15:42 13.06.2022 (обновлено: 15:45 13.06.2022)
 
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян

UKHSA: в Великобритании выявили более ста новых случаев оспы обезьян за последние три дня

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 100 новых случаев оспы обезьян выявили в Великобритании за последние три дня, их общее число достигло 470, сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA).
Ранее сообщалось о 366 случаях болезни во всем Соединенном Королевстве.
По состоянию на четверг в Англии выявлено 452 подтвержденных случая обезьяньей оспы, 12 - в Шотландии и четыре в Уэльсе.
Отмечается, что заразиться может любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи с человеком, у которого наблюдаются симптомы инфекции. Ведомство рекомендует обратиться к врачу всем, кто в последние три недели контактировал с заразившимися у кого обнаружились характерные признаки заболевания: сыпь и водяные пузыри. Людям, в этот же период посещавшим Западную или Центральную Африку и обнаружившим симптомы, также рекомендуется пройти обследование.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
В миреЗдоровье - ОбществоАнглияШотландияУэльсОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала