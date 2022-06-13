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В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 13.06.2022
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян
Более 100 новых случаев оспы обезьян выявили в Великобритании за последние три дня, их общее число достигло 470, сообщает национальное агентство по... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:42
2022-06-13T15:42
2022-06-13T15:45
в мире
здоровье - общество
англия
шотландия
уэльс
оспа обезьян
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 100 новых случаев оспы обезьян выявили в Великобритании за последние три дня, их общее число достигло 470, сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA).Ранее сообщалось о 366 случаях болезни во всем Соединенном Королевстве.По состоянию на четверг в Англии выявлено 452 подтвержденных случая обезьяньей оспы, 12 - в Шотландии и четыре в Уэльсе.Отмечается, что заразиться может любой человек при близком контакте с заболевшим, в том числе при половой связи с человеком, у которого наблюдаются симптомы инфекции. Ведомство рекомендует обратиться к врачу всем, кто в последние три недели контактировал с заразившимися у кого обнаружились характерные признаки заболевания: сыпь и водяные пузыри. Людям, в этот же период посещавшим Западную или Центральную Африку и обнаружившим симптомы, также рекомендуется пройти обследование.
англия
шотландия
уэльс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, англия, шотландия, уэльс, оспа обезьян
15:42 13.06.2022 (обновлено: 15:45 13.06.2022)
В Великобритании за выходные выявили более ста новых случаев оспы обезьян
UKHSA: в Великобритании выявили более ста новых случаев оспы обезьян за последние три дня