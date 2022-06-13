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Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2022
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Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян
Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2022
Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян
Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из Испании, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T02:35
2022-06-13T02:35
в мире
оспа обезьян
венесуэла
испания
мадрид
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн — РИА Новости. Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из Испании, сообщил Минздрав страны."Пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне", — добавляет министерство.Заболевший был изолирован, взятые анализы показали положительный результат. Его состояние стабильно.
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в мире, оспа обезьян, венесуэла, испания, мадрид
02:35 13.06.2022
 
Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Венесуэлы: в стране выявили первый случай заражения оспой обезьян

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн — РИА Новости. Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из Испании, сообщил Минздрав страны.
"Минздрав сообщает о выявлении первого случая заражения оспой обезьян", — говорится в сообщении в Twitter.
"Пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне", — добавляет министерство.
Заболевший был изолирован, взятые анализы показали положительный результат. Его состояние стабильно.
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