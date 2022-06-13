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Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян

Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2022

Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян

Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из Испании, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T02:35

2022-06-13T02:35

2022-06-13T02:35

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оспа обезьян

венесуэла

испания

мадрид

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн — РИА Новости. Венесуэла выявила первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из Испании, сообщил Минздрав страны."Пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне", — добавляет министерство.Заболевший был изолирован, взятые анализы показали положительный результат. Его состояние стабильно.

венесуэла

испания

мадрид

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в мире, оспа обезьян, венесуэла, испания, мадрид