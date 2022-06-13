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Глава Южной Осетии проведет в Москве консультации по референдуму - РИА Новости, 13.06.2022
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Глава Южной Осетии проведет в Москве консультации по референдуму
Глава Южной Осетии проведет в Москве консультации по референдуму - РИА Новости, 13.06.2022
Глава Южной Осетии проведет в Москве консультации по референдуму
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев проведет в Москве консультации по вопросу проведения референдума об объединении с Россией, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:13
2022-06-13T21:29
алан гаглоев
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев проведет в Москве консультации по вопросу проведения референдума об объединении с Россией, сообщает пресс-служба главы республики.Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Позже новый президент Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций."Делегация Республики Южная Осетия во главе с Президентом РЮО Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении Республики Южная Осетия и Российской Федерации", - говорится в сообщении.Консультации состоятся во вторник, 14 июня.В состав делегации также входят председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.Будучи кандидатом в президенты Алан Гаглоев до победы на выборах заявил РИА Новости, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.
https://ria.ru/20220611/granitsa-1794804433.html
https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html
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алан гаглоев, анатолий бибилов, дмитрий медоев
21:13 13.06.2022 (обновлено: 21:29 13.06.2022)
 
Глава Южной Осетии проведет в Москве консультации по референдуму

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев проведет в Москве консультации по референдуму

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанк Алан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Алан Гаглоев . Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 13 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев проведет в Москве консультации по вопросу проведения референдума об объединении с Россией, сообщает пресс-служба главы республики.
Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Позже новый президент Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций.
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"Делегация Республики Южная Осетия во главе с Президентом РЮО Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении Республики Южная Осетия и Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Консультации состоятся во вторник, 14 июня.
В состав делегации также входят председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.
Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
Будучи кандидатом в президенты Алан Гаглоев до победы на выборах заявил РИА Новости, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.
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