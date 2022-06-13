https://ria.ru/20220613/oruzhie-1795013314.html
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии - РИА Новости, 13.06.2022
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии
Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:35
2022-06-13T12:35
2022-06-13T12:35
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
юрий борисов (вице-премьер)
правительство рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.Он напомнил, что в начале спецоперации недружественные страны ожидали, что у России быстро закончатся высокоточные ударные средства, но практика показала, что их ожидания не оправдались.
https://ria.ru/20220613/armiya-1795004542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, вооруженные силы рф
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии
Борисов: российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы