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Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии - РИА Новости, 13.06.2022
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Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии - РИА Новости, 13.06.2022
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии
Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:35
2022-06-13T12:35
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
юрий борисов (вице-премьер)
правительство рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.Он напомнил, что в начале спецоперации недружественные страны ожидали, что у России быстро закончатся высокоточные ударные средства, но практика показала, что их ожидания не оправдались.
https://ria.ru/20220613/armiya-1795004542.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, вооруженные силы рф
12:35 13.06.2022
 
Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии

Борисов: российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.
Он напомнил, что в начале спецоперации недружественные страны ожидали, что у России быстро закончатся высокоточные ударные средства, но практика показала, что их ожидания не оправдались.
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
11:28
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РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Юрий Борисов (вице-премьер)Правительство РФВооруженные силы РФ
 
 
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