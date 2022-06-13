https://ria.ru/20220613/oruzhie-1795013314.html

Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии

Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии - РИА Новости, 13.06.2022

Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии

Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:35

2022-06-13T12:35

2022-06-13T12:35

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

юрий борисов (вице-премьер)

правительство рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс."Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.Он напомнил, что в начале спецоперации недружественные страны ожидали, что у России быстро закончатся высокоточные ударные средства, но практика показала, что их ожидания не оправдались.

https://ria.ru/20220613/armiya-1795004542.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, вооруженные силы рф