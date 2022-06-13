https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794973652.html
SIPRI заявил о высочайшем с холодной войны риске применения ядерного оружия
SIPRI заявил о высочайшем с холодной войны риске применения ядерного оружия - РИА Новости, 13.06.2022
SIPRI заявил о высочайшем с холодной войны риске применения ядерного оружия
Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны, заявил глава Стокгольмского международного института исследования РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T02:55
2022-06-13T02:55
2022-06-13T02:55
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны, заявил глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.В докладе организации говорится, что США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, а также Израиль и КНДР продолжают модернизировать свои арсеналы.По прогнозам экспертов, запасы ядерного оружия будут расти в ближайшее десятилетие. Ожидается, что при сохранении текущей тенденции число ядерных боеголовок в мире вскоре может начать увеличиваться впервые со времен холодной войны."Хотя общее количество ядерного оружия немного сократилось в период с января 2021 года по январь 2022 года в следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится", — считают в SIPRI.Как отметил представитель организации Уилфред Ван, государства с ядерным оружием обостряют свою риторику и увеличивают роль, которую этот тип вооружений играет в их военных стратегиях.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
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в мире, сша, россия, франция, китай, пакистан, израиль, индия, кндр (северная корея), великобритания
SIPRI заявил о высочайшем с холодной войны риске применения ядерного оружия
SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны