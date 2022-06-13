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В Орле задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного - РИА Новости, 13.06.2022
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В Орле задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
В Орле задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного - РИА Новости, 13.06.2022
В Орле задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
Сбежавшего осужденного задержали в Орле, он успел совершить два изнасилования и стал фигурантом новых уголовных дел, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:03
2022-06-13T13:03
россия
орловская область
орел
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Сбежавшего осужденного задержали в Орле, он успел совершить два изнасилования и стал фигурантом новых уголовных дел, сообщило региональное следственное управление СК РФ."Следственными органами СК России по Орловской области в отношении 22-летнего осужденного, ранее совершившего побег из-под надзора сотрудников КП-7 УФСИН России по Орловской области (колония-поселение - ред.), возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении.Уточняется, что 3 июня осужденный совершил побег из мест лишения свободы. Ночью 12 июня подозреваемый находился на территории садоводческого товарищества, расположенного в Железнодорожном районе города Орла. "Проникнув в один из дачных домов, угрожая ножом, он совершил насильственные половые акты в отношении находившихся там двух девушек. После совершенных преступлений одной из потерпевших удалось вызвать сотрудников полиции, которые своевременно прибыли на место происшествия и доставили подозреваемого в следственный отдел по Железнодорожному району города Орел", - отмечает СУСК.В настоящее время подозреваемый задержан, следователем запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По факту побега органами регионального УМВД возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20220204/retsidivist-1771122271.html
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россия
орловская область
орел
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россия, орловская область, орел, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:03 13.06.2022
 
В Орле задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

В Орле задержали сбежавшего осужденного, успевшего совершить два изнасилования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Сбежавшего осужденного задержали в Орле, он успел совершить два изнасилования и стал фигурантом новых уголовных дел, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следственными органами СК России по Орловской области в отношении 22-летнего осужденного, ранее совершившего побег из-под надзора сотрудников КП-7 УФСИН России по Орловской области (колония-поселение - ред.), возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении.
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Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре
Уточняется, что 3 июня осужденный совершил побег из мест лишения свободы. Ночью 12 июня подозреваемый находился на территории садоводческого товарищества, расположенного в Железнодорожном районе города Орла. "Проникнув в один из дачных домов, угрожая ножом, он совершил насильственные половые акты в отношении находившихся там двух девушек. После совершенных преступлений одной из потерпевших удалось вызвать сотрудников полиции, которые своевременно прибыли на место происшествия и доставили подозреваемого в следственный отдел по Железнодорожному району города Орел", - отмечает СУСК.
В настоящее время подозреваемый задержан, следователем запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту побега органами регионального УМВД возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, добавляет СУСК.
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СК выяснит, почему обвиняемых в изнасиловании школьницы выпустили из СИЗО
 
РоссияОрловская областьОрелСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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