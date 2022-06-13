https://ria.ru/20220613/oon-1795094644.html

Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию

Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию - РИА Новости, 13.06.2022

Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию

Освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид подал жалобу на российское правительство... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:10

2022-06-13T23:10

2022-06-13T23:49

в мире

тревор рид

либерия

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид подал жалобу на российское правительство в ООН, сообщил представитель Рида Джонатан Фрэнкс.Согласно информации, опубликованной Фрэнксом в Twitter, прошение подано в рабочую группу ООН по незаконным арестам и требует расследование "незаконного" обращения с Ридом в России.Поданное заявление требует признания ООН незаконности задержания Рида в России и нарушении его прав."Петиция также требует взыскания с России компенсации за нарушение прав Рида", - говорится в сообщении.В заявлении, в котором перечисляются нарушения, которым, по оценке Рида, он подвергся в России, говорится, что "все это было попыткой оказать давление на США для освобождения надлежащим образом арестованных и осужденных граждан России".Головинский суд летом 2020 года приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Ранее в июне адвокаты Рида сообщили РИА Новости, что он продолжит оспаривать приговор. О планах привлечения к ответственности властей Либерии и Соединенных Штатов в свою очередь заявлял и Ярошенко.

https://ria.ru/20220610/yaroshenko-1794563741.html

https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786207715.html

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в мире, тревор рид, либерия