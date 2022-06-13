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Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию - РИА Новости, 13.06.2022
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Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию
Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию - РИА Новости, 13.06.2022
Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию
Освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид подал жалобу на российское правительство... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:10
2022-06-13T23:49
в мире
тревор рид
либерия
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид подал жалобу на российское правительство в ООН, сообщил представитель Рида Джонатан Фрэнкс.Согласно информации, опубликованной Фрэнксом в Twitter, прошение подано в рабочую группу ООН по незаконным арестам и требует расследование "незаконного" обращения с Ридом в России.Поданное заявление требует признания ООН незаконности задержания Рида в России и нарушении его прав."Петиция также требует взыскания с России компенсации за нарушение прав Рида", - говорится в сообщении.В заявлении, в котором перечисляются нарушения, которым, по оценке Рида, он подвергся в России, говорится, что "все это было попыткой оказать давление на США для освобождения надлежащим образом арестованных и осужденных граждан России".Головинский суд летом 2020 года приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Ранее в июне адвокаты Рида сообщили РИА Новости, что он продолжит оспаривать приговор. О планах привлечения к ответственности властей Либерии и Соединенных Штатов в свою очередь заявлял и Ярошенко.
https://ria.ru/20220610/yaroshenko-1794563741.html
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786207715.html
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в мире, тревор рид, либерия
23:10 13.06.2022 (обновлено: 23:49 13.06.2022)
 
Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН на Россию

Освобожденный в обмен на Ярошенко американец Рид подал жалобу в ООН на власти России

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАмериканский студент Тревор Рид
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Американский студент Тревор Рид. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид подал жалобу на российское правительство в ООН, сообщил представитель Рида Джонатан Фрэнкс.
Согласно информации, опубликованной Фрэнксом в Twitter, прошение подано в рабочую группу ООН по незаконным арестам и требует расследование "незаконного" обращения с Ридом в России.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:40
Летчик Ярошенко решил призвать к ответу власти США и Либерии
Поданное заявление требует признания ООН незаконности задержания Рида в России и нарушении его прав.
"Петиция также требует взыскания с России компенсации за нарушение прав Рида", - говорится в сообщении.
В заявлении, в котором перечисляются нарушения, которым, по оценке Рида, он подвергся в России, говорится, что "все это было попыткой оказать давление на США для освобождения надлежащим образом арестованных и осужденных граждан России".
Головинский суд летом 2020 года приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Ранее в июне адвокаты Рида сообщили РИА Новости, что он продолжит оспаривать приговор. О планах привлечения к ответственности властей Либерии и Соединенных Штатов в свою очередь заявлял и Ярошенко.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Ярошенко рассказал, как его везли на самолете в Турцию
 
В миреТревор РидЛиберия
 
 
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