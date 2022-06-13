https://ria.ru/20220613/oon-1795088712.html

ООН призвала все стороны конфликта на Украине соблюдать международное право

ООН призвала все стороны конфликта на Украине соблюдать международное право - РИА Новости, 13.06.2022

ООН призвала все стороны конфликта на Украине соблюдать международное право

ООН призывает все стороны конфликта на Украине соблюдать международное право и обеспечивать безопасность гражданского населения, заявил официальный... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:14

2022-06-13T22:14

2022-06-13T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

донецкая область

оон

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. ООН призывает все стороны конфликта на Украине соблюдать международное право и обеспечивать безопасность гражданского населения, заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик, упомянув в том числе об обстрелах Донецка.Город последние часы находится под огнем украинской реактивной и ствольной артиллерии, жертвами стали по меньшей мере три человека, более 30 получили ранения."Наши гуманитарные партнеры также сообщили нам о том, что ситуация за пределами контролируемых правительством (Украины) территорий Донецкой области также вызывает значительную обеспокоенность. Ежедневные обстрелы и бомбардировки привели к потерям среди гражданского населения, от боев пострадали районы, расположенные в непосредственно близости от объектов ООН. Например, сегодня утром под удар попали рынок и жилое здание в Донецке, снаряд упал в населенных районах в центре города, в 50 метрах от комплекса ООН", - сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов."Мы вновь призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного права и защищать гражданское население", - добавил он.Дюжаррик сказал, что из-за бюрократических препонов и по соображениям безопасности ООН ограничена в возможностях оказывать помощь гражданскому населению.Он также выразил обеспокоенность сообщениями об интенсивных боях в городе Северодонецке и окрестностях, которые, по словам пресс-секретаря, "самым серьезным образом затрагивают мужчин, женщин и детей, остающихся в этом районе".

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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донецкая область

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, украина, донецк (днр), донецкая область, оон