Рейтинг@Mail.ru
Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html
Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине
Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что он и лидеры других сербских партий БиГ не присоединились к резолюции Совбеза ООН... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:53
2022-06-13T15:53
в мире
милорад додик
шарль мишель
жозеп боррель
россия
украина
брюссель
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_52c7102299033c3ec2f1288bb6726084.jpg
БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что он и лидеры других сербских партий БиГ не присоединились к резолюции Совбеза ООН по Украине.Член президиума БиГ, лидер Социалистической партии и министр промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской БиГ Петар Джокич, а также лидер движения "Объединенная Сербская" Ненад Стевандич в воскресенье провели встречу в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем."Мы не приняли преамбулу документа, представленного в начале встречи, о том, что БиГ присоединяется к резолюции Совбеза ООН, которая утверждает факт "агрессии на Украину". Это был один из тяжелых вопросов, и мы трое договорились, что не примем этого. Мы также указали, что Республика Сербская требует проведения слушаний и принятия решения о позиции БиГ по украинскому кризису и что никакие обязательства пока не приняты", - приводит заявление Додика Радио и телевидение Республики Сербской.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил 1 марта, что страны-кандидаты Северная Македония и Албания, а также страна, подписавшая соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС Босния и Герцеговина согласовали свою внешнюю политику с решениями Совета ЕС по ограничительным мерам Брюсселя в отношении России из-за операции на Украине. Однако с тех пор члены президиума БиГ Шафик Джаферович от бошняков, Желько Комшич от хорватов и Милорад Додик от сербов так и не смогли достичь совместного решения по вопросу санкций в отношении России.Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html
https://ria.ru/20220608/vizit-1794128549.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/82/1490778250_233:0:3000:2075_1920x0_80_0_0_4d72c50f9ffedbf2c793d9f6c475622a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, милорад додик, шарль мишель, жозеп боррель, россия, украина, брюссель, совет безопасности оон, евросоюз, европейский совет
15:53 13.06.2022
 
Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине

Член президиума БиГ: лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине

© AP Photo / Darko VojinovicМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что он и лидеры других сербских партий БиГ не присоединились к резолюции Совбеза ООН по Украине.
Член президиума БиГ, лидер Социалистической партии и министр промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской БиГ Петар Джокич, а также лидер движения "Объединенная Сербская" Ненад Стевандич в воскресенье провели встречу в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:25
Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России и признать Косово
"Мы не приняли преамбулу документа, представленного в начале встречи, о том, что БиГ присоединяется к резолюции Совбеза ООН, которая утверждает факт "агрессии на Украину". Это был один из тяжелых вопросов, и мы трое договорились, что не примем этого. Мы также указали, что Республика Сербская требует проведения слушаний и принятия решения о позиции БиГ по украинскому кризису и что никакие обязательства пока не приняты", - приводит заявление Додика Радио и телевидение Республики Сербской.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил 1 марта, что страны-кандидаты Северная Македония и Албания, а также страна, подписавшая соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС Босния и Герцеговина согласовали свою внешнюю политику с решениями Совета ЕС по ограничительным мерам Брюсселя в отношении России из-за операции на Украине. Однако с тех пор члены президиума БиГ Шафик Джаферович от бошняков, Желько Комшич от хорватов и Милорад Додик от сербов так и не смогли достичь совместного решения по вопросу санкций в отношении России.
Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 23:55
Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград
 
В миреМилорад ДодикШарль МишельЖозеп БоррельРоссияУкраинаБрюссельСовет Безопасности ООНЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала