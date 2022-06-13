https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html

Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине

Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 13.06.2022

Лидеры сербов не подписали резолюцию Совбеза ООН по Украине

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что он и лидеры других сербских партий БиГ не присоединились к резолюции Совбеза ООН... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:53

2022-06-13T15:53

2022-06-13T15:53

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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что он и лидеры других сербских партий БиГ не присоединились к резолюции Совбеза ООН по Украине.Член президиума БиГ, лидер Социалистической партии и министр промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской БиГ Петар Джокич, а также лидер движения "Объединенная Сербская" Ненад Стевандич в воскресенье провели встречу в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем."Мы не приняли преамбулу документа, представленного в начале встречи, о том, что БиГ присоединяется к резолюции Совбеза ООН, которая утверждает факт "агрессии на Украину". Это был один из тяжелых вопросов, и мы трое договорились, что не примем этого. Мы также указали, что Республика Сербская требует проведения слушаний и принятия решения о позиции БиГ по украинскому кризису и что никакие обязательства пока не приняты", - приводит заявление Додика Радио и телевидение Республики Сербской.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил 1 марта, что страны-кандидаты Северная Македония и Албания, а также страна, подписавшая соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС Босния и Герцеговина согласовали свою внешнюю политику с решениями Совета ЕС по ограничительным мерам Брюсселя в отношении России из-за операции на Украине. Однако с тех пор члены президиума БиГ Шафик Джаферович от бошняков, Желько Комшич от хорватов и Милорад Додик от сербов так и не смогли достичь совместного решения по вопросу санкций в отношении России.Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html

https://ria.ru/20220608/vizit-1794128549.html

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