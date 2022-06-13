В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией
Мэр Одессы Труханов: в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией.
"Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы! Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц", - написал Труханов в Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская соцсеть).
По его словам, также в рамках закона "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" будут переименованы еще 19 улиц. "Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. Окончательное решение, безусловно, будут принимать депутаты городского совета на сессии", - отметил Труханов.
Он добавил, что среди новых названий улиц должны появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее, это действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Зеленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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