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В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 13.06.2022
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В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией
В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 13.06.2022
В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:02
2022-06-13T21:02
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией."Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы! Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц", - написал Труханов в Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская соцсеть).По его словам, также в рамках закона "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" будут переименованы еще 19 улиц. "Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. Окончательное решение, безусловно, будут принимать депутаты городского совета на сессии", - отметил Труханов.Он добавил, что среди новых названий улиц должны появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее, это действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Зеленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220610/odessa-1794654857.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, великобритания, facebook
21:02 13.06.2022
 
В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией

Мэр Одессы Труханов: в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией.
"Считаю, что такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы! Наряду с этим, в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц", - написал Труханов в Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская соцсеть).
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По его словам, также в рамках закона "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" будут переименованы еще 19 улиц. "Перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. Окончательное решение, безусловно, будут принимать депутаты городского совета на сессии", - отметил Труханов.
Он добавил, что среди новых названий улиц должны появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией. Скорее, это действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Зеленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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