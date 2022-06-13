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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Доломитное в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Доломитное в ДНР

Украинские войска утром обстреляли поселки Пантелеймоновка и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T07:21

2022-06-13T07:21

2022-06-13T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли поселки Пантелеймоновка и Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, за десять минут, с 6:45 по 6:55, ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.Огонь по Доломитному открыли в 6:10 — три снаряда калибром 122 миллиметра.Кроме того, еще ночью, в 0:50 украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град", а в 7:05 — Михайловку, по которой выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается знаменитый православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)