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Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T00:48
2022-06-13T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Обстрел Яковлевки произошел в 23.50. Там ВСУ применили боеприпасы калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
00:48 13.06.2022 (обновлено: 01:12 13.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.36 — н.п. Авдеевка- н.п. Донецк (Киевский район)", — говорится в заявлении.
Уточняется, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Обстрел Яковлевки произошел в 23.50. Там ВСУ применили боеприпасы калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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