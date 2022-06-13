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Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T00:48
2022-06-13T00:48
2022-06-13T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Обстрел Яковлевки произошел в 23.50. Там ВСУ применили боеприпасы калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
00:48 13.06.2022 (обновлено: 01:12 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку