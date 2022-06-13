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Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:48

2022-06-13T00:48

2022-06-13T01:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Обстрел Яковлевки произошел в 23.50. Там ВСУ применили боеприпасы калибром 122 миллиметра, добавили в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины