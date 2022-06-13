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СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка
СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:28
2022-06-13T16:28
2022-06-13T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
донецк (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Корреспондент РИА Новости сообщал, что людный рынок в центре Донецка подвергся обстрелу украинских войск, есть погибшие и раненые. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин ранее подтвердил, что было "попадание в рынок в выходной день"."Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка", - говорится в сообщении.По информации СК, в результате обстрела, предварительно, погибли 5 человек, в том числе ребенок, более 10 человек получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ян гагин, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка
СК России даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирных жителей Донецка