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СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка

СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:28

2022-06-13T16:28

2022-06-13T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

донецк (днр)

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Корреспондент РИА Новости сообщал, что людный рынок в центре Донецка подвергся обстрелу украинских войск, есть погибшие и раненые. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин ранее подтвердил, что было "попадание в рынок в выходной день"."Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка", - говорится в сообщении.По информации СК, в результате обстрела, предварительно, погибли 5 человек, в том числе ребенок, более 10 человек получили ранения.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ян гагин, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)