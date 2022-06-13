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СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка
СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:28
2022-06-13T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
донецк (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Корреспондент РИА Новости сообщал, что людный рынок в центре Донецка подвергся обстрелу украинских войск, есть погибшие и раненые. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин ранее подтвердил, что было "попадание в рынок в выходной день"."Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка", - говорится в сообщении.По информации СК, в результате обстрела, предварительно, погибли 5 человек, в том числе ребенок, более 10 человек получили ранения.
донецк (днр)
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в мире, ян гагин, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
16:28 13.06.2022
 
СК России расследует обстоятельства обстрела ВСУ рынка в центре Донецка

СК России даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирных жителей Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Корреспондент РИА Новости сообщал, что людный рынок в центре Донецка подвергся обстрелу украинских войск, есть погибшие и раненые. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин ранее подтвердил, что было "попадание в рынок в выходной день".
"Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка", - говорится в сообщении.
По информации СК, в результате обстрела, предварительно, погибли 5 человек, в том числе ребенок, более 10 человек получили ранения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯн ГагинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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