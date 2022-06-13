https://ria.ru/20220613/obstrel-1795039196.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и Гольмовскому, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:32

2022-06-13T15:32

2022-06-13T15:38

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и Гольмовскому, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 14.00 выпущено девять снарядов по населенному пункту Гольмовский, а в 15.00 - семь снарядов по Донецку.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения.

https://ria.ru/20220613/donbass-1795032810.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины