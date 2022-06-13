https://ria.ru/20220613/obstrel-1795039196.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и Гольмовскому, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:32
2022-06-13T15:32
2022-06-13T15:38
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 16 снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и Гольмовскому, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 14.00 выпущено девять снарядов по населенному пункту Гольмовский, а в 15.00 - семь снарядов по Донецку.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения.
https://ria.ru/20220613/donbass-1795032810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
15:32 13.06.2022 (обновлено: 15:38 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский снарядами калибра 122 миллиметра