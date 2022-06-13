https://ria.ru/20220613/obstrel-1795027012.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"

Украинские войска за шесть минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности 25 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:11

2022-06-13T14:11

2022-06-13T14:24

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности 25 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 13.57 войска Украины выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет из "Града".Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины