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Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку
Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку
Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:34
2022-06-13T13:34
2022-06-13T13:34
в мире
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горловка
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Озеряновка была обстреляна в 12.45 снарядами калибром 152 мм, а Горловка - в 12.55 снарядами калибром 122 мм.
https://ria.ru/20220613/donbass-1795019992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка
Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку
ВСУ за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку крупнокалиберными снарядами