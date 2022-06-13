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Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022
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Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку
Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку
Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:34
2022-06-13T13:34
в мире
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Озеряновка была обстреляна в 12.45 снарядами калибром 152 мм, а Горловка - в 12.55 снарядами калибром 122 мм.
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в мире, донецкая народная республика, горловка
13:34 13.06.2022
 
Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку

ВСУ за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Озеряновка была обстреляна в 12.45 снарядами калибром 152 мм, а Горловка - в 12.55 снарядами калибром 122 мм.
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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