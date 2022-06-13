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Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку

Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска за десять минут обстреляли Озеряновку и Горловку

Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:34

2022-06-13T13:34

2022-06-13T13:34

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Озеряновку и Горловку, выпущено четыре снаряда калибром 152 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Озеряновка была обстреляна в 12.45 снарядами калибром 152 мм, а Горловка - в 12.55 снарядами калибром 122 мм.

https://ria.ru/20220613/donbass-1795019992.html

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горловка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка