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Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска - РИА Новости, 13.06.2022
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Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска - РИА Новости, 13.06.2022
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска
Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:02
2022-06-13T09:02
в мире
донецкая народная республика
докучаевск
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по городу Докучаевск пять ракет из БМ-21 "Град"."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Докучаевске ранена девочка-подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, докучаевск, сцкк, вооруженные силы украины
09:02 13.06.2022
 
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска

Девочка-подросток получила ранение при обстреле Докучаевска украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДвор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее представительство республики в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по городу Докучаевск пять ракет из БМ-21 "Град".
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Докучаевске ранена девочка-подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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