https://ria.ru/20220613/obstrel-1794985237.html
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска - РИА Новости, 13.06.2022
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска
Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:02
2022-06-13T09:02
2022-06-13T09:02
в мире
донецкая народная республика
докучаевск
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по городу Докучаевск пять ракет из БМ-21 "Град"."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Докучаевске ранена девочка-подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220613/obstrel-1794984435.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, докучаевск, сцкк, вооруженные силы украины
Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска
Девочка-подросток получила ранение при обстреле Докучаевска украинскими войсками