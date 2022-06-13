https://ria.ru/20220613/obstrel-1794985237.html

Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска

Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска - РИА Новости, 13.06.2022

Девочка-подросток получила ранение при обстреле ВСУ Докучаевска

Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:02

2022-06-13T09:02

2022-06-13T09:02

в мире

донецкая народная республика

докучаевск

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155301/72/1553017216_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_366e678d82d164e1583d9dccd6c9944d.jpg

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по городу Докучаевск пять ракет из БМ-21 "Град"."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Докучаевске ранена девочка-подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220613/obstrel-1794984435.html

донецкая народная республика

докучаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, докучаевск, сцкк, вооруженные силы украины