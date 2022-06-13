https://ria.ru/20220613/obstrel-1794984435.html
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска в 08.20 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:57
2022-06-13T08:57
2022-06-13T08:57
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Золотое-5 с применением минометов 120 мм (6 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР шестью крупнокалиберными минами