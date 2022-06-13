https://ria.ru/20220613/obstrel-1794984435.html

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска в 08.20 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:57

2022-06-13T08:57

2022-06-13T08:57

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Золотое-5 с применением минометов 120 мм (6 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины