01:26 13.06.2022 (обновлено: 01:30 13.06.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник народной милиции ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 — н.п. Водяное — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — сообщило представительство.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.