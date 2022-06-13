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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/obstrel-1794971187.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:26
2022-06-13T01:30
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/terakt-1794928742.html
кировский район
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в мире, кировский район, украина, донецкая народная республика
01:26 13.06.2022 (обновлено: 01:30 13.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник народной милиции ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник народной милиции ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 — н.п. Водяное — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — сообщило представительство.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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