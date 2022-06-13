https://ria.ru/20220613/obstrel-1794971187.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T01:26

2022-06-13T01:26

2022-06-13T01:30

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/terakt-1794928742.html

кировский район

украина

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, украина, донецкая народная республика