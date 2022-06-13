16:23 13.06.2022 (обновлено: 18:17 13.06.2022)
Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову
Волонтер передал главе Чечни Кадырову спасенного на "Азовстали" питбуля по кличке Адидас
ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову спасенного с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе питбуля по кличке Адидас.
В воскресенье Кованов сам привез собаку в Грозный на машине.
"Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе с хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью", — рассказал он.
Во время передачи пса волонтер рассказал главе Чечни, что хозяйка пообещала любимцу разыскать его.
"Ну сейчас нетрудно будет ей искать <…> Мы назовем его Борз. То есть Волк", — заявил Кадыров, отметив, что у него уже есть кошка и собака, которых он забрал из приюта.
Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" (против его бойцов в России заведено уголовное дело) и военнослужащих ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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