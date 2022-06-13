https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html

Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову

Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову - РИА Новости, 13.06.2022

Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову

Волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову спасенного с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе питбуля по кличке... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:23

2022-06-13T16:23

2022-06-13T18:17

общество

мариуполь

россия

грозный

рамзан кадыров

азовсталь

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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову спасенного с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе питбуля по кличке Адидас.В воскресенье Кованов сам привез собаку в Грозный на машине."Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе с хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью", — рассказал он.Во время передачи пса волонтер рассказал главе Чечни, что хозяйка пообещала любимцу разыскать его.Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" (против его бойцов в России заведено уголовное дело) и военнослужащих ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220612/mariupol-1794937311.html

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"Мы назовем его Борз" – Кадыров дал имя спасенному на "Азовстали" питбулю "Мы назовем его Борз" – Кадыров дал имя спасенному на "Азовстали" питбулю 2022-06-13T16:23 true PT1M16S

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общество, мариуполь, россия, грозный, рамзан кадыров, азовсталь