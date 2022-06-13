https://ria.ru/20220613/obrazovanie-1794988446.html

В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации

В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации - РИА Новости, 13.06.2022

В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации

Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:19

2022-06-13T09:19

2022-06-13T11:57

образование

россия

вячеслав володин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791439265_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_37f4039be2820069ffd70a779f6d41ab.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что неделю назад провел в Telegram-канале опрос о будущем российского высшего образования. В нем приняли участие 413 тысяч человек, 90 процентов из них высказались за выход из Болонской системы.Володин отметил, что важно ответственно подойти к изменениям в области высшего образования."Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", — подчеркнул он.Спикер добавил, что этот и другие вопросы будут обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования, представителей вузовского сообщества и экспертов.Россия участвовала в Болонском процессе с 2003 года. Эта система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. В России, кроме того, существует еще один уровень — подготовка специалистов с нормативным сроком обучения пять-шесть лет.На прошлой неделе стало известно, что на фоне спецоперации на Украине все российские вузы исключили из Болонского процесса. По словам главы Минобрнауки, к этому надо относиться как к прожитому этапу и строить новую систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

https://ria.ru/20220603/vuzy-1792879787.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, россия, вячеслав володин, госдума рф