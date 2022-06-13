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В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации - РИА Новости, 13.06.2022
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В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации
В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации - РИА Новости, 13.06.2022
В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации
Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:19
2022-06-13T11:57
образование
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что неделю назад провел в Telegram-канале опрос о будущем российского высшего образования. В нем приняли участие 413 тысяч человек, 90 процентов из них высказались за выход из Болонской системы.Володин отметил, что важно ответственно подойти к изменениям в области высшего образования."Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", — подчеркнул он.Спикер добавил, что этот и другие вопросы будут обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования, представителей вузовского сообщества и экспертов.Россия участвовала в Болонском процессе с 2003 года. Эта система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. В России, кроме того, существует еще один уровень — подготовка специалистов с нормативным сроком обучения пять-шесть лет.На прошлой неделе стало известно, что на фоне спецоперации на Украине все российские вузы исключили из Болонского процесса. По словам главы Минобрнауки, к этому надо относиться как к прожитому этапу и строить новую систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.
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образование, россия, вячеслав володин, госдума рф
09:19 13.06.2022 (обновлено: 11:57 13.06.2022)
 
В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации

Спикер Госдумы Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтуденты в университете
Студенты в университете - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что неделю назад провел в Telegram-канале опрос о будущем российского высшего образования. В нем приняли участие 413 тысяч человек, 90 процентов из них высказались за выход из Болонской системы.
Володин отметил, что важно ответственно подойти к изменениям в области высшего образования.
"Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", — подчеркнул он.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:33
Российские вузы перейдут на специалитет
Спикер добавил, что этот и другие вопросы будут обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования, представителей вузовского сообщества и экспертов.
Россия участвовала в Болонском процессе с 2003 года. Эта система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. В России, кроме того, существует еще один уровень — подготовка специалистов с нормативным сроком обучения пять-шесть лет.
На прошлой неделе стало известно, что на фоне спецоперации на Украине все российские вузы исключили из Болонского процесса. По словам главы Минобрнауки, к этому надо относиться как к прожитому этапу и строить новую систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.
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Вы поддерживаете отказ от Болонской системы образования в вузах?
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2 июня, 15:22
 
ОбразованиеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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