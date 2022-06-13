02:04 13.06.2022 (обновлено: 12:11 13.06.2022)
Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО
Историк Хомский: Клинтон врал Ельцину о расширении НАТО на восток и прикрывался выборами
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВстреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Кремле
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его словам, Джордж Буш — старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется "ни на дюйм" на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.
"Джордж Буш — старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <…> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш — младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину", — высказался Хомский.
Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах.
"Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах", — пояснил собеседник.
Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.