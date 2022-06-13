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Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО - РИА Новости, 13.06.2022
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Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО
Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО - РИА Новости, 13.06.2022
Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО
Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T02:04
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в мире
билл клинтон
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борис ельцин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.По его словам, Джордж Буш — старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется "ни на дюйм" на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах.Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.
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в мире, билл клинтон, джордж буш-старший, борис ельцин, германия, россия, нато
02:04 13.06.2022 (обновлено: 12:11 13.06.2022)
 
Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО

Историк Хомский: Клинтон врал Ельцину о расширении НАТО на восток и прикрывался выборами

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВстреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Кремле
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его словам, Джордж Буш — старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется "ни на дюйм" на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.

"Джордж Буш — старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <…> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш — младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину", — высказался Хомский.

Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах.
"Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах", — пояснил собеседник.
Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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В миреБилл КлинтонДжордж Буш-старшийБорис ЕльцинГерманияРоссияНАТО
 
 
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