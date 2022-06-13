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Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО

Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО - РИА Новости, 13.06.2022

Американский историк обвинил Клинтона в обмане России о нерасширении НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T02:04

2022-06-13T02:04

2022-06-13T12:11

в мире

билл клинтон

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.По его словам, Джордж Буш — старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется "ни на дюйм" на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах.Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

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в мире, билл клинтон, джордж буш-старший, борис ельцин, германия, россия, нато