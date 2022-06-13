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СМИ: Венесуэла поставит концерну Eni 3,8 миллиона баррелей нефти

СМИ: Венесуэла поставит концерну Eni 3,8 миллиона баррелей нефти - РИА Новости, 13.06.2022

СМИ: Венесуэла поставит концерну Eni 3,8 миллиона баррелей нефти

Венесуэла поставит итальянскому концерну Eni 3,8 млн баррелей нефти, испанскому Repsol - "вероятно, аналогичный объем", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:26

2022-06-13T18:26

2022-06-13T18:26

экономика

цены на нефть

венесуэла

берлин (город)

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chevron

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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Венесуэла поставит итальянскому концерну Eni 3,8 млн баррелей нефти, испанскому Repsol - "вероятно, аналогичный объем", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ."Как стало известно Handelsblatt из правительственных кругов Берлина, соглашение с Eni предусматривает объем в 3,8 млн баррелей. Сделка с Repsol, вероятно, будет такого же объема. Поставки нефти должны быть зачтены в счет долгов, которые Венесуэла накопила перед Eni и Repsol - так что деньги не поступят", - пишет издание.Ранее правительство США уже продлило лицензию американской группы Chevron, что позволило вести переговоры с венесуэльской государственной компанией PDVSA. Как пишет Handelsblatt, официально договоренности с Каракасом не комментирует ни министерство экономики, ни министерство иностранных дел Германии. В Eni также отказались от комментариев.По информации Handelsblatt, федеральное правительство в Берлине в настоящее время "пытается выяснить по своим дипломатическим каналам, являются ли сделки разовыми исключениями или же американцы хотят в ближайшее время облегчить экспорт нефти из Венесуэлы в целом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, венесуэла, берлин (город), сша, eni , chevron , pdvsa