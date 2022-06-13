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Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
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Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ
Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:56
2022-06-13T16:56
в мире
германия
олаф шольц
берлин (город)
брюссель
евросоюз
роснефть
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и газа, но это "требует времени, есть серьезные практические проблемы", пишет издание Handelsblatt cо ссылкой на участников саммита."На последнем саммите ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц удивил своих коллег подробным докладом об энергетической дилемме Германии. По словам участников, на предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы", - написала газета.Одной из таких проблем является нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург, который принадлежит немецкой "Роснефти" - дочерней компании концерна "Роснефть". Завод, который до сих пор перерабатывал только российскую нефть, снабжает топливом большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлина. В регионе Берлин-Бранденбург 90% ископаемого топлива поступает из Шведта."Пока, несмотря на интенсивные усилия, федеральному правительству не удалось обеспечить работу НПЗ без российской нефти", - пишет издание.
https://ria.ru/20220613/podderzhka-1795033427.html
германия
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в мире, германия, олаф шольц, берлин (город), брюссель, евросоюз, роснефть
16:56 13.06.2022
 
Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ

Handelsblatt: канцлер Германии Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и газа, но это "требует времени, есть серьезные практические проблемы", пишет издание Handelsblatt cо ссылкой на участников саммита.
"На последнем саммите ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц удивил своих коллег подробным докладом об энергетической дилемме Германии. По словам участников, на предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы", - написала газета.
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Одной из таких проблем является нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург, который принадлежит немецкой "Роснефти" - дочерней компании концерна "Роснефть". Завод, который до сих пор перерабатывал только российскую нефть, снабжает топливом большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлина. В регионе Берлин-Бранденбург 90% ископаемого топлива поступает из Шведта.
"Пока, несмотря на интенсивные усилия, федеральному правительству не удалось обеспечить работу НПЗ без российской нефти", - пишет издание.
 
В миреГерманияОлаф ШольцБерлин (город)БрюссельЕвросоюзРоснефть
 
 
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