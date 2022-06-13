https://ria.ru/20220613/neft-1795052028.html

Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ

Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022

Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени, сообщили СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:56

2022-06-13T16:56

2022-06-13T16:56

в мире

германия

олаф шольц

берлин (город)

брюссель

евросоюз

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095961_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_bcd729b0f93d8d36b66b0f54f0b41d57.jpg

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и газа, но это "требует времени, есть серьезные практические проблемы", пишет издание Handelsblatt cо ссылкой на участников саммита."На последнем саммите ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц удивил своих коллег подробным докладом об энергетической дилемме Германии. По словам участников, на предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы", - написала газета.Одной из таких проблем является нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург, который принадлежит немецкой "Роснефти" - дочерней компании концерна "Роснефть". Завод, который до сих пор перерабатывал только российскую нефть, снабжает топливом большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлина. В регионе Берлин-Бранденбург 90% ископаемого топлива поступает из Шведта."Пока, несмотря на интенсивные усилия, федеральному правительству не удалось обеспечить работу НПЗ без российской нефти", - пишет издание.

https://ria.ru/20220613/podderzhka-1795033427.html

германия

берлин (город)

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, олаф шольц, берлин (город), брюссель, евросоюз, роснефть