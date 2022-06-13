https://ria.ru/20220613/neft-1795051409.html

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:47

2022-06-13T16:47

2022-06-13T16:48

в мире

экономика

индия

россия

роснефть

саудовская аравия

ирак

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники."Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается на первом месте", - отмечает агентство.Агентство уточняет, что в мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали около 819 тысяч баррелей российской нефти в день, что является самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тысяч.Также рейтер добавляет, что в мае импорт нефти в Индию составил 4,98 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. Результат обусловлен тем, что государственные нефтеперерабатывающие компании увеличили производство для удовлетворения растущего местного спроса, в то время как частные - сосредоточились на получении прибыли от экспорта.На прошлой неделе Блумберг заявил, что Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Агентство сообщило, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию, а грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти".

https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html

индия

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саудовская аравия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, индия, россия, роснефть, саудовская аравия, ирак