16:47 13.06.2022 (обновлено: 16:48 13.06.2022)
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ
Агентство "Рейтер": Россия в мае стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается на первом месте", - отмечает агентство.
Агентство уточняет, что в мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали около 819 тысяч баррелей российской нефти в день, что является самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тысяч.
Также рейтер добавляет, что в мае импорт нефти в Индию составил 4,98 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. Результат обусловлен тем, что государственные нефтеперерабатывающие компании увеличили производство для удовлетворения растущего местного спроса, в то время как частные - сосредоточились на получении прибыли от экспорта.
На прошлой неделе Блумберг заявил, что Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Агентство сообщило, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию, а грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти".