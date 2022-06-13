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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:47
2022-06-13T16:48
в мире
экономика
индия
россия
роснефть
саудовская аравия
ирак
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники."Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается на первом месте", - отмечает агентство.Агентство уточняет, что в мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали около 819 тысяч баррелей российской нефти в день, что является самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тысяч.Также рейтер добавляет, что в мае импорт нефти в Индию составил 4,98 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. Результат обусловлен тем, что государственные нефтеперерабатывающие компании увеличили производство для удовлетворения растущего местного спроса, в то время как частные - сосредоточились на получении прибыли от экспорта.На прошлой неделе Блумберг заявил, что Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Агентство сообщило, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию, а грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти".
https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794953483.html
индия
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саудовская аравия
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в мире, экономика, индия, россия, роснефть, саудовская аравия, ирак
16:47 13.06.2022 (обновлено: 16:48 13.06.2022)
 
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщили СМИ

Агентство "Рейтер": Россия в мае стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается на первом месте", - отмечает агентство.
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Агентство уточняет, что в мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали около 819 тысяч баррелей российской нефти в день, что является самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тысяч.
Также рейтер добавляет, что в мае импорт нефти в Индию составил 4,98 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. Результат обусловлен тем, что государственные нефтеперерабатывающие компании увеличили производство для удовлетворения растущего местного спроса, в то время как частные - сосредоточились на получении прибыли от экспорта.
На прошлой неделе Блумберг заявил, что Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Агентство сообщило, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию, а грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти".
 
В миреЭкономикаИндияРоссияРоснефтьСаудовская АравияИрак
 
 
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