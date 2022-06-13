https://ria.ru/20220613/neft-1795021934.html

Словакия попросила о гарантиях ЕС в случае отказа от российской нефти

Словакия попросила о гарантиях ЕС в случае отказа от российской нефти - РИА Новости, 13.06.2022

Словакия попросила о гарантиях ЕС в случае отказа от российской нефти

Словакии потребуется больше денег от ЕС прежде, чем она сможет назвать дату отказа от нефти из РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на словацкого... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:30

2022-06-13T13:30

2022-06-13T13:47

экономика

еврокомиссия

евросоюз

словакия

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нефть

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Словакии потребуется больше денег от ЕС прежде, чем она сможет назвать дату отказа от нефти из РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на словацкого посла в ЕС Петру Варгову.По ее словам, Братиславе нужны гарантии того, что она получит гранты от Брюсселя для компенсации потерь от возможного закрытия нефтепровода "Дружба".Евросоюз согласился помочь странам приспособиться к "нероссийской" нефти, но средства на эту цель будут распределяться через Фонд восстановления и устойчивости (RRF), созданный для помощи в период пандемии коронавируса. Согласно газете, в рамках RFF предпочтение отдается южным странам-членам ЕС, а не восточным, которые в большей степени зависят от энергоносителей из РФ.Как отмечает Варгова, премьеру Словакии Эдуарду Хегеру обещали, что Еврокомиссия рассмотрит возможность изменить систему распределения средств. Польша и Чехия также выступают за коррективы, указывает газета со ссылкой на дипломатов.

словакия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, еврокомиссия, евросоюз, словакия, россия, нефть