13:30 13.06.2022 (обновлено: 13:47 13.06.2022)
Словакия попросила о гарантиях ЕС в случае отказа от российской нефти
Посол в ЕС Варгова: Словакия хочет компенсации потерь из-за отказа от российской нефти
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Словакии потребуется больше денег от ЕС прежде, чем она сможет назвать дату отказа от нефти из РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на словацкого посла в ЕС Петру Варгову.
По ее словам, Братиславе нужны гарантии того, что она получит гранты от Брюсселя для компенсации потерь от возможного закрытия нефтепровода "Дружба".
"Нам нужны некоторые гарантии из бюджета ЕС, что нас не оставят одних только с нашим государственным финансированием", - приводит издание слова посла.
Евросоюз согласился помочь странам приспособиться к "нероссийской" нефти, но средства на эту цель будут распределяться через Фонд восстановления и устойчивости (RRF), созданный для помощи в период пандемии коронавируса. Согласно газете, в рамках RFF предпочтение отдается южным странам-членам ЕС, а не восточным, которые в большей степени зависят от энергоносителей из РФ.
Как отмечает Варгова, премьеру Словакии Эдуарду Хегеру обещали, что Еврокомиссия рассмотрит возможность изменить систему распределения средств. Польша и Чехия также выступают за коррективы, указывает газета со ссылкой на дипломатов.