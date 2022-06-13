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В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям - РИА Новости, 13.06.2022
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В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям
В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям - РИА Новости, 13.06.2022
В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям
Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T03:09
2022-06-13T12:08
специальная военная операция на украине
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
в мире
чехия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова.Она указала, что введенное Евросоюзом эмбарго на продаваемую Москвой нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС."Нефтяное эмбарго ― маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки", — написала Швигликова.Экономист отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220612/rubl-1794830674.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, в мире, чехия
03:09 13.06.2022 (обновлено: 12:08 13.06.2022)
 
В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям

Чешская экономист Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕС

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова.
Она указала, что введенное Евросоюзом эмбарго на продаваемую Москвой нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС.
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"Нефтяное эмбарго ― маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки", — написала Швигликова.
Экономист отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок.
"Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС", — отметила Швигликова.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьВ миреЧехия
 
 
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