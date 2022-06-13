https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html

В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям

В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям - РИА Новости, 13.06.2022

В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям

Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T03:09

2022-06-13T03:09

2022-06-13T12:08

специальная военная операция на украине

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

цены на нефть

в мире

чехия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова.Она указала, что введенное Евросоюзом эмбарго на продаваемую Москвой нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС."Нефтяное эмбарго ― маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки", — написала Швигликова.Экономист отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220612/rubl-1794830674.html

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, в мире, чехия