https://ria.ru/20220613/nato-1795054635.html

Генсек НАТО не смог назвать сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО не смог назвать сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 13.06.2022

Генсек НАТО не смог назвать сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс предсказать нельзя, блок нацелен решить вопрос "как можно скорее". РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:21

2022-06-13T17:21

2022-06-13T17:21

в мире

швеция

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс предсказать нельзя, блок нацелен решить вопрос "как можно скорее"."Мы не ставили мадридский саммит в качестве крайнего срока, но мы стараемся достичь соглашения как можно быстрей. Когда в переговорах участвуют несколько государств, то предсказать точно, когда они договорятся, невозможно", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Швеции с премьер-министром этой страны Магдаленой Андерсон.В то же время Столтенберг отметил, что НАТО уже усилила свое присутствие в регионе, альянс договорится о совместных мерах в области безопасности со Швецией. Однако, по его словам, стороны стремятся к скорейшему полноценному членству Швеции в НАТО.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

швеция

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в мире, швеция, нато