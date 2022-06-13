https://ria.ru/20220613/nato-1795036456.html

Столтенберга удивила позиция Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберга удивила позиция Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.06.2022

Столтенберга удивила позиция Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткого отпора со стороны Турции, заявил генеральный секретарь организации Йенс... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:15

2022-06-13T15:15

2022-06-13T16:22

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткого отпора со стороны Турции, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times. "Мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы", — заявил он.По словам Столтенберга, ситуация с обеспокоенностью Анкары не нова.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Анкара, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html

https://ria.ru/20220612/finlyandiya-1794943254.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, швеция, россия, нато, турция