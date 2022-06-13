15:15 13.06.2022 (обновлено: 16:22 13.06.2022)
Столтенберга удивила позиция Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг заявил, что НАТО не ожидала отпора Турции присоединению Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткого отпора со стороны Турции, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times.
"Мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы", — заявил он.
"Мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы", — заявил он.
По словам Столтенберга, ситуация с обеспокоенностью Анкары не нова.
"Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на озабоченность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание", — добавил генсек НАТО.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Анкара, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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