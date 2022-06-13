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The Guardian: Россия сломала щит НАТО - РИА Новости, 13.06.2022
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The Guardian: Россия сломала щит НАТО
The Guardian: Россия сломала щит НАТО - РИА Новости, 13.06.2022
The Guardian: Россия сломала щит НАТО
Ситуация на Украине обнажила слабость и раскол в "щите" Североатлантического альянса, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:06
2022-06-13T12:25
владимир путин
россия
сша
украина
нато
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине обнажила слабость и раскол в "щите" Североатлантического альянса, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.По мнению журналиста, НАТО представляет собой менее сплоченную, могущественную и организованную организацию, чем может показаться на первый взгляд.Как подчеркивает Тисдалл, было бы нереалистично ожидать полного политического единодушия в такой крупной организации."Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений", — считает обозреватель.В издании также указали на чрезмерную зависимость от США, без согласия которых ничего не происходит и за чьей мощью "прячутся отстающие, отказываясь платить за дорогу"."В организационном и военном плане НАТО повсюду. Имеется три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал союза базируется в Бельгии. Отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран", — добавил автор публикации.Кроме того, как подчеркнул обозреватель, в случае продолжения конфликта на Украине слабости и уязвимости НАТО, остававшиеся долгое время без внимания, станут еще очевиднее и опаснее."А что, если щит Североатлантического альянса сломан или имеет серьезные недостатки?" — задался вопросом Тисдалл.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Вашингтон так и не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
сша
украина
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владимир путин, россия, сша, украина, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:06 13.06.2022 (обновлено: 12:25 13.06.2022)
 
The Guardian: Россия сломала щит НАТО

Журналист The Guardian: российская спецоперация на Украине показала слабые стороны НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине обнажила слабость и раскол в "щите" Североатлантического альянса, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.
По мнению журналиста, НАТО представляет собой менее сплоченную, могущественную и организованную организацию, чем может показаться на первый взгляд.
"Важные европейские члены альянса прячутся за союзом, которым ранее пренебрегали. Они пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом, которые могут разозлить Москву", — отмечается в публикации.
Как подчеркивает Тисдалл, было бы нереалистично ожидать полного политического единодушия в такой крупной организации.
"Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений", — считает обозреватель.
В издании также указали на чрезмерную зависимость от США, без согласия которых ничего не происходит и за чьей мощью "прячутся отстающие, отказываясь платить за дорогу".
"В организационном и военном плане НАТО повсюду. Имеется три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал союза базируется в Бельгии. Отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран", — добавил автор публикации.
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Кроме того, как подчеркнул обозреватель, в случае продолжения конфликта на Украине слабости и уязвимости НАТО, остававшиеся долгое время без внимания, станут еще очевиднее и опаснее.
"А что, если щит Североатлантического альянса сломан или имеет серьезные недостатки?" — задался вопросом Тисдалл.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Вашингтон так и не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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